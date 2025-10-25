ЖЕНЕ СУ ТЕ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ НАША КУЋА, ЗЕМЉА И БУДУЋНОСТ Месаровић: Оне су одговорне и посвећене, покретачка су снага друштва и економије Србије
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да су жене покретачка снага нашег друштва и економија.
-Жене су те од којих све зависи, наша кућа, земља и будућност. Свака мајка, ћерка, унука, бака, супруга и сестра стуб је, не само породице, већ и сваке државе. Жене су одговорне, посвећене, размишљају о будућности - навела је Месаровић на Инстаграму.
Председник Александар Вучић, како је подсетила Месаровић, одувек подржава жене.
-Председник Александар Вучић снажно подржава жене као покретачку снагу нашег друштва и економије, јер управо женска енергија, посвећеност и одговорност чувају темеље Србије. Хвала на свему што чините за нашу земљу - изјавила је Месаровић.