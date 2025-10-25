light rain
13°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЖЕНЕ СУ ТЕ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ НАША КУЋА, ЗЕМЉА И БУДУЋНОСТ Месаровић: Оне су одговорне и посвећене, покретачка су снага друштва и економије Србије

25.10.2025. 18:08 18:28
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ам
Фото: принтскрин инстаграм / mesarovicadrijana

Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да су жене покретачка снага нашег друштва и економија.

-Жене су те од којих све зависи, наша кућа, земља и будућност. Свака мајка, ћерка, унука, бака, супруга и сестра стуб је, не само породице, већ и сваке државе. Жене су одговорне, посвећене, размишљају о будућности - навела је Месаровић на Инстаграму.

Председник Александар Вучић, како је подсетила Месаровић, одувек подржава жене.

-Председник Александар Вучић снажно подржава жене као покретачку снагу нашег друштва и економије, јер управо женска енергија, посвећеност и одговорност чувају темеље Србије. Хвала на свему што чините за нашу земљу - изјавила је Месаровић.

 

адријана месаровић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај