ИРСКА СКРЕНУЛА УЛЕВО Кетрин Коноли победила на председничким изборима
ДАБЛИН: Левичарска независна кандидаткиња Кетрин Коноли (68) убедљиво је победила на председничким изборима у Ирској, а резултат након пребројаних две трећине гласачких листића показао је да је она освојила 64 одсто гласова.
Чланови владајућих странака Фиана Фејл и Фине Гејл признали су да је Коноли "практично обезбедила победу", преноси Гардијан.
Њена противница на изборима Хедер Хемфрис (62), која се кандидовала за странку Фине Гејл, освојила је 29 одсто гласова, према прелиминарним резултатима.
Џим Гевин (54), кандидат за странку Фиану Фејл, који се повукао из кампање, али чије је име остало на гласачком листићу, освојио је седам одсто гласова.
Председничка функција је углавном церемонијална, али тријумф Конолијеве се оцењује као укор влади десног центра, пише лондонски лист.
Прелиминарни резултати показали су и да је на изборима било 13 одсто неважећих гласачких листића, што је историјски максимум који се сматра одразом незадовољства грађана ограниченим изборима.
Процењено је да на изборе изашло око 40 одсто од 3,6 милиона бирача са правом гласа.