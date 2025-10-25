ЦИК у Приштини објавила коначне резултате локалних избора у 35 општина У КЛОКОТУ ДРУГИ КРУГ
ПРИШТИНА Централна изборна комисија (ЦИК) у Приштини објавила је данас коначне резултате локалних избора за градоначелнике у 35 општина.
Резултати избора одржаних 12. октобра нису објављени за Приштину, Јуник и Мамушу, јер се још разматрају уложене жалбе.
Српска листа је на изборима за градоначелнике победила у девет од 10 општина са српском већином - Звечану, Лепосавићу, Зубином Потоку, северном делу Косовске Митровице, Грачаници, Штрпцу, Ранилугу, Новом Брду и Партешу, док ће у Клокоту њен кандидат ићи у други круг избора 9. новембра.
Када је реч о албанским странкама, кандидати Самоопредељења победили су у Подујеву, Штимљу и Косовској Каменици, а кандидати Демократског савеза Косова у Липљану и Истоку.
У Србици, Ђенерал Јанковићу и Урошевцу победили су кандидати Демократске партије Косова, а у Дечанима и Клини кандидати Алијансе за будућност Косова.
Кандидат странке Нисма победио је у Малишеву.
Други круг локалних избора биће одржан 9. новембра у Ђаковици, Гњилану, Драгашу, Качанику, Клини, Косову Пољу, Јужној Митровици, Обилићу, Ораховцу, Пећи, Приштини, Призрену, Сувој Реци, Витини, Вучитрну, Јунику, Мамуши и Клокоту.