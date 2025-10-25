light rain
Хорор у Рунку: КАМИОНЏИЈУ (48) ЗГЊЕЧИО КАМИОН ПУН СУНЦОКРЕТА – сведоци у шоку ХЕЛИКОПТЕРОМ ПРЕБАЧЕН У БОЛНИЦУ

25.10.2025. 18:36 18:39
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
Фото: Жетва сунцокрета Фото: Дневник.рс

Тешка несрећа догодила се у месту Рунку, у округу Констанца, када је 48-годишњег возача згазио камион пун сунцокрета који је покушавао да поправи.

Према првим информацијама, мушкарац је у суботу око 14.20 часова истоварао сунцокрет из кипера у дворишту једне комерцијалне фирме. Током истовара дошло је до техничког квара, па је возач ушао испод кабине да покуша да отклони проблем. У том тренутку пукaо је ваздушни јастук који држи подигнуту кабину, због чега је тешка конструкција пала на човека и тешко га повредила.

На лице места одмах су стигле екипе Добруџанског инспектората за ванредне ситуације. У спасилачкој акцији учествовали су ватрогасци са возилом за гашење пожара, медицински тимови СМУРД из Харшове и Медгидије, као и хеликоптер хитне помоћи.

Ватрогасци су прво морали да подигну камион како би извукли човека испод возила, а лекари су одмах започели реанимацију. После неколико минута борбе за живот, мушкарац је показао знаке опоравка и у стабилизованом стању је хеликоптером пребачен у Клиничку болницу за ургентне случајеве у Констанци.

Полиција спроводи истрагу како би утврдила узрок техничког квара и да ли је дошло до механичког пропуста или неисправности возила. Сведоци наводе да се све догодило у само неколико секунди и да су колеге одмах претрчале у помоћ, али нису успеле саме да подигну возило.

Како је саопштено, прелиминарни налази указују на могуће отказивање система за подизање кабине, али ће детаљи бити познати тек након вештачења.

 

несрећа камион сунцокрет
Извор:
Дневник, Блиц
Пише:
Дневник
Вести Хроника
