Хорор у Рунку: КАМИОНЏИЈУ (48) ЗГЊЕЧИО КАМИОН ПУН СУНЦОКРЕТА – сведоци у шоку ХЕЛИКОПТЕРОМ ПРЕБАЧЕН У БОЛНИЦУ
Тешка несрећа догодила се у месту Рунку, у округу Констанца, када је 48-годишњег возача згазио камион пун сунцокрета који је покушавао да поправи.
Према првим информацијама, мушкарац је у суботу око 14.20 часова истоварао сунцокрет из кипера у дворишту једне комерцијалне фирме. Током истовара дошло је до техничког квара, па је возач ушао испод кабине да покуша да отклони проблем. У том тренутку пукaо је ваздушни јастук који држи подигнуту кабину, због чега је тешка конструкција пала на човека и тешко га повредила.
На лице места одмах су стигле екипе Добруџанског инспектората за ванредне ситуације. У спасилачкој акцији учествовали су ватрогасци са возилом за гашење пожара, медицински тимови СМУРД из Харшове и Медгидије, као и хеликоптер хитне помоћи.
Ватрогасци су прво морали да подигну камион како би извукли човека испод возила, а лекари су одмах започели реанимацију. После неколико минута борбе за живот, мушкарац је показао знаке опоравка и у стабилизованом стању је хеликоптером пребачен у Клиничку болницу за ургентне случајеве у Констанци.
Полиција спроводи истрагу како би утврдила узрок техничког квара и да ли је дошло до механичког пропуста или неисправности возила. Сведоци наводе да се све догодило у само неколико секунди и да су колеге одмах претрчале у помоћ, али нису успеле саме да подигну возило.
Како је саопштено, прелиминарни налази указују на могуће отказивање система за подизање кабине, али ће детаљи бити познати тек након вештачења.
