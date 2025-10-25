ЖЕЛЕЗНИЧАР САВЛАДАО ЧУКАРИЧКИ: Дебитантски гол Куљанина за три бода Панчеваца
Фудбалери Железничара победили су Чукарички у утакмици 13. кола Супер лиге Србије, која се играла на стадиону СРЦ Младост у Панчеву, резултатом 1:0. Стрелац јединог гола био је Алекса Куљанин у 14. минуту.
Од старта је меч био отворен на обе стране. Екипе су изашле на терен да се надигравају, па смо практично од првог минута видели и конкретне прилике.
Железничар је до вођства могао у уводних неколико тренутака, када је мало недостајало да Кваку Карикари искористи несмотреност голмана Каличанина. Ипак, лопта је после његовог клизећег старта завршила мало поред стативе.
Урбрзо је нападач из Гане поново запретио. Овога пута је тукао главом после центаршута Алексе Куљанина, а Каличанин је крањим напором спасао свој гол.
Куљанину се у тој ситуацији није дало да упише трећу асистенцију у дебитантској сезони у Суперлиги. Међутим, врло брзо је имао разлога за још веће славље – дебитантски погодак!
Играо се 14. минут, Стефан Пиргић је одлично упослио брзоногог крилног фудбалера, који је на левој страни терена утекао дефанзиви противника и прецизним ударецем од даље стативе затресао мрежу за вођство Железничара.
Неколико момената касније гости су запретили преко капитена Доцића. Избио је сам пред голмана Поповића и шутирао снажно, али је искусни чувар мреже одбранио његов покушај.
Слична игра виђена је и од старта другог полувремена, с тим што су сада нешто конкретније напали гости с намером да надокнаде заостатак.
У тој намери, ипак, нису успели. Одбрана Железничара је остала нетакнута, а највеће заслуге за то иду фантастичном голману Поповићу.
После неколико полу-прилика Чукаричког, од којих је вредна помена једино она из уводне фазе полувремена, када је Томовић погодио спољни део мреже, гости су највећу шансу пропустили у финишу утакмице.
Тада је на сцену ступио Поповић и маестралном интервенцијом сачувао своју мрежу. Тиме и важна три бода за Железничар.
Железничар у следећем колу гостује Новом Пазару, а у међувремену га очекује пут у Ивањицу на мегдан Јавору у шеснаестини финала Купа Србије.
Железничар – Чукарички 1:0 (1:0)
ПАНЧЕВО: Стадион: СЦ „Младост“. Гледалаца: 300. Судија: Лазар Лукић (Београд). Стрелац: 1:0 – Куљанин у 14. минуту.
ЖЕЛЕЗНИЧАР: Поповић – Конатар, Зечевић, Кнежевић, Ђуричић (од 80. Јусиф) – Миликић – Куљанин (од 69. Јовановић), Пиргић, Гргић (од 69. Јевремовић), Цветковић (од 63. Џаспер) – Карикари (од 69. Петров).
ЧУКАРИЧКИ: Каличанин – Милетић, Томовић, Ђоковић – Никчевић (од 68. Радосављевић, од 81. Стојановић), Доцић, Сисоко (од 68. Јованчић), Тошић – Матијашевић (од 68. Миладиновић) – Тедић, Сисе (од 68. Мбонг).