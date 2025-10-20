ЖЕЛЕЗНИЧАР ПОРАЖЕН У ЛУЧАНИМА Тренер Коковић Младост је заслужила победу
На гостовању уЛучанима фудбалери Железничара нису успели да прекину неугодну традицију и доживели су нови пораз од Младости.
У пет одиграних међусобних дуела Панчевци имају негативан биланс један реми и четири пораза. Домаћи тим искористио је прилике пред голом капитена Зорана Поповића и два пута су затресли мрежу за победу. Трачак наде за суперлигаша са Тамиша је био гол Николе Јовановића, али су ипак на крају Панчевци поражени. Тренер Радомир Коковић сумирао је утиске после пораза и рекао:
– Екипа Младости је заслужила победу зато што је више желела победу. То је најједноставније што могу да кажем после ове утакмице. Ми смо екстремно лоше ушли у меч, што је јако нетипично за нас. Можда је то било и најлошије полувреме откако сам у клубу. Пре свега мислим на енергију, фокус, било је доста панике, страха, изгубљених дуела и других лопти. Наравно, када се тако уђе у утакмицу, обично не буде добро.
Потом је наставио анализу.
– Примили смо два гола рано. У наставку смо извршили неколико корекција, убацили пар играча и покушали да унесемо нову енергију, да мало освежимо екипу. То је донекле дало резултата долазили смо до противничког гола релативно лако и створили одређени број шанси. Ипак, још једном понављам, када се подвуче црта, екипа Младости је заслужила победу зато што је више желела победу. У овој лиги то обично тако бива, тим који више жели победу, он је и добије -рекао је Коковић.
Направио је Коковић осврт и на играче Младости.
– За крај морам да се осврнем на неспортско понашање појединих играча Младости, од половине првог полувремена било је доста лежања и одуговлачења. Свестан сам да је то искусна екипа, која зна да се такмичи. Знам и да мој колега не воли такве ствари и да његове екипе увек играју фајтерски, мушки и спортски до краја. Још једном, честитам екипи Младости на заслуженој победи. На нама је да отклонимо недостатке из ове утакмице и да се припремимо за следећег противника – закључио је Коковић.
Фудбалери Железничара у следећем колу на свом СРЦ Младост дочекује Чукарички.
Б. Стојковски