ВТА ЛИСТА: Олга Даниловић 49, најбољи пласман у каријери Лоле Радивојевић

Другорангирана српска тенисерка Лола Радивојевић остварила је најбољи пласман у каријери, пошто је напредовала за три места и од данас је 145. играчица на ВТА листи са 529 поена.

Нина Стојановић је назадовала за две позиције и тренутно је на 169. месту са 437 поена. Теодора Костовић је покварила пласман за три позиције и од данас је 189. тенисерка света са 382 поена.

Белорускиња Арина Сабаленка и даље је најбоља тенисерка света са 10.390 бодова. Пољакиња Ига Швјонтек је задржала друго место на ВТА листи са 8.703 поена, а потом следе Американке Коко Гоф, Аманда Анисимова и Џесика Пегула.

Италијанка Јасмин Паолини и Елена Рибакина из Казахстана су напредовале за по два места на ВТА листи. Паолини је шеста тенисерка света, док је Рибакина седма.

Американка Медисон Киз је назадовала на осмо место, док је Рускиња Мира Андрејева пала на девету позицију на ВТА листи. Рускиња Екатерина Александрова је задржала десето место на листи најбољих тенисерки света.