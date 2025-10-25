"УСТАЛА ЈЕ СРБИЈА"
(ВИДЕО) МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ОБЈАВИО СПЕКТАКУЛАРАН ВИДЕО СА ШЕТЊИ ПРОТИВ БЛОКАДА У ПОЖАРЕВЦУ "Пуно ми је срце када видим реке људи"
25.10.2025. 19:32 19:38
Коментари (0)
Председник Српске напредне странке и саветник председника републике Милош Вучевић поделио је спектакуларан видео настао током вечерашњих шетњи против блокада у Пожаревцу.
"Пуно ми је срце када вечерас видим реке људи на нашим улицама, устала је Србија, слободарска и неустрашива" написао је Вучевић на свом Инстаграм налогу.