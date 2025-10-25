light rain
13°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"УСТАЛА ЈЕ СРБИЈА"

(ВИДЕО) МИЛОШ ВУЧЕВИЋ ОБЈАВИО СПЕКТАКУЛАРАН ВИДЕО СА ШЕТЊИ ПРОТИВ БЛОКАДА У ПОЖАРЕВЦУ "Пуно ми је срце када видим реке људи"

25.10.2025. 19:32 19:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
С. Копривица
Фото: С. Копривица

Председник Српске напредне странке и саветник председника републике Милош Вучевић поделио је спектакуларан видео настао током вечерашњих шетњи против блокада у Пожаревцу.

"Пуно ми је срце када вечерас видим реке људи на нашим улицама, устала је Србија, слободарска и неустрашива" написао је Вучевић на свом Инстаграм налогу.

милош вучевић Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај