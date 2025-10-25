ЗАТРЕСАО СЕ КРИТ Епицентар у мору код ХИРАКЛИОНА

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, епицентар потреса налазио се источно од града Хераклиона, на координатама 35.0381° северне географске ширине и 26.8002° источне дужине.



Хипоцентар је регистрован на дубини од око 13 километара испод површине земље.

За сада нема информација о материјалној штети нити о повређенима. Сведоци су пријавили да су осетили подрхтавање тла.