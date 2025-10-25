heavy intensity rain
Нови Сад
ЗАТРЕСАО СЕ КРИТ Епицентар у мору код ХИРАКЛИОНА

25.10.2025. 20:38
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес магнитуде 3,2 степена по Рихтеровој скали забележен је у суботу, 25. октобра 2025. године, у 19.51 час, у мору код Крита, највећег грчког острва.

Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, епицентар потреса налазио се источно од града Хераклиона, на координатама 35.0381° северне географске ширине и 26.8002° источне дужине. 

Хипоцентар је регистрован на дубини од око 13 километара испод површине земље.

За сада нема информација о материјалној штети нити о повређенима. Сведоци су пријавили да су осетили подрхтавање тла.

 

Крит земљотрес епицентар
Вести Друштво
