ЗАТРЕСАО СЕ КРИТ Епицентар у мору код ХИРАКЛИОНА
25.10.2025. 20:38 20:41
Земљотрес магнитуде 3,2 степена по Рихтеровој скали забележен је у суботу, 25. октобра 2025. године, у 19.51 час, у мору код Крита, највећег грчког острва.
Према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, епицентар потреса налазио се источно од града Хераклиона, на координатама 35.0381° северне географске ширине и 26.8002° источне дужине.
Хипоцентар је регистрован на дубини од око 13 километара испод површине земље.
За сада нема информација о материјалној штети нити о повређенима. Сведоци су пријавили да су осетили подрхтавање тла.