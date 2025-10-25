ВРЕМЕ У СРБИЈИ
ПЉУСКОВИ И ГРМЉАВИНА НАД ВОЈВОДИНОМ: Талас падавина шири се ка централној Србији У БЕОГРАДУ ПАДА ЈАКА КИША
Нови Сад и већи део Војводине вечерас су под утицајем грмљавинског облачног система који се премешта преко северних делова земље. Пада обилна киша, а у појединим деловима Бачке и Срема грми и сија, док се облачни фронт тренутно измешта ка Банату. Температура у Новом Саду тренутно износи 16 степени, у Суботици и Сомбору 15, док је у Београду 15°Ц.
Метеоролози најављују да ће током ноћи и сутра преко Србије прелазити фронтална зона која ће доносити кишу и пљускове са грмљавином. Север земље биће под утицајем хладније ваздушне масе, док ће са југа пристизати топао и влажан ваздух са Медитерана. Управо ће судар ове две масе условити обилније падавине, посебно дуж линије која раздваја хладни и топли фронт.
Највише кише очекује се у недељу ујутро управо у Војводини — у Новом Саду, Суботици, Зрењанину и околини може пасти од 15 до 25 литара кише по квадратном метру. Према вечери, падавине ће се премештати ка југу и југозападу земље.
У већем делу Србије током викенда очекује се до 20 литара кише по квадрату, док би на југу и у Метохији могло пасти и више од 50 литара. Максимална температура у недељу биће од 13 до 17 степени, у Новом Саду и Београду око 15°Ц.
У понедељак следи постепено разведравање, али ће на југу земље и даље бити кише, а на планинама могућа је суснежица. Већ у ноћи ка уторку очекује се ново наоблачење са кишом, док ће среда и четвртак донети суво, сунчаније и осетно топлије време, са температурама поново изнад 20 степени.