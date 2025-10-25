overcast clouds
16°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СВЕ ПРЕВАРЕ И ТРИКОВЕ СУ ВЕЋ ИСПАЛИЛИ Лидер напредњака Вучевић на скупу против блокада у Пожаревцу: Само немојте да кажњавате децу

25.10.2025. 17:51 18:01
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
ми
Фото: Скриншот Информер тв

Лидер СНС и саветник председника за регионална питања Милош Вучевић налази се у Пожаревцу са окупљеним грађанима који се противе блокадама и желе повратак нормалном животу.

- То представља уџбенички пример обојене револуције. Видите да сада покушавају, пре свега у гимназијама. Они без школа немају масовност. Мени нису јасни родитељи који у томе учествују. Да ви кажњавате децу због својих политичких циљева. Људи немају снагу да формирају покрет, па узурпирају део државе. Покушавају да преузму политику, иако се формално нису укључили у политички живот, мада суштински јесу. Они се боре за одговорност, а одговорност их уопште не интересује - рекао је Вучевић.

Све трикове и преваре блокадери су, како је рекао Вучевић, до сада већ испалили. 

- Само желим да поручим, немојте децу да кажњавате. Изгубили су годину дана са дугорочним последицама. Злоупотребљавају погинуле већ годину дана. За њих је то само погонско гориво за обојену револуцију - поручио је Вучевић из Пожаревца.

Грађани који се противе блокадама окупљају се данас у Пожаревцу, Краљеву и Врању од 17 часова. Са ових скупова поручују да блокаде нарушавају свакодневни живот и да желе несметано да се крећу и обављају своје обавезе.

Милош Вучевић
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Политика
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај