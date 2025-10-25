ВЛАДАН МИЛОЈЕВИЋ ПРЕД ГОСТОВАЊЕ У НИШУ: Морамо да пружимо одговор, навијачи су били невероватни у Браги
Фудбалери Црвене звезде ће у недељу 26. октобра од 17 часова гостовати екипи Радничког из Ниша у оквиру 13. кола Суперлиге Србије.
Пре утакмице је на питања представника медија одговарао шеф стручног штаба Владан Милојевић.
– Увек је незгодан тајминг након пораза, али не због пораза као пораза, највише због начина на који смо поражени. О томе смо причали. Мислим да су играчи свесни ситуације и немамо пуно времена за размишљање. Очекује нас један тежак противник нишки Раднички. Једна добра екипа која сигурно заслужује много више бодова него што има сада. На домаћем терену играју јако добро, очекује нас тежак посао, али ми морамо да пружимо одговор – рекао је Милојевић.
Говорио је стратег наше екипе и о разлозима пораза у Браги.
– Нема ту неке велике мудрости. Мени је као тренеру засметало што ми не смемо да имамо такав однос према дресу. Ово је примарно, све остало, тактике и остало је секундарно. Оно што није смело да се деси је тај однос према дресу нашег клуба.
Осврнуо се Милојевић и на предстојећи меч у Нишу.
– Ми смо професионалци, свака утакмица је прича за себе. Оно што је битно је да се што пре регенеришемо, да изађемо и одиграмо једну добру утакмицу против Радничког.
Тренер Црвене звезде има велико поштовање према колеги са клупе Радничког.
– Сивић је један од најискуснијих тренера у нашој лиги који доста добро води своју екипу и свакако ћемо имати и ту препреку што се тиче мог колеге.
Милојевић је истакао да екипа из Ниша има много квалитетних појединаца.
– Раднички има скуп јако добрих играча и мислим да стварно имају добар тим. Испоставило се да много надахнутије играју када су домаћини него као гости, што показују и резултати. Имају стварно добре појединце, што искусне, што млађе играче, тако да су јако добри као колектив и не би било поштено некога посебно издвајати.
На питање о играчима који су раније наступали за наш клуб и вечитог ривала, а сада бране боје Радничког, Милојевић је додао.
– Сигурно да ће се борити за боје свог клуба, ту уопште немам дилему. Када сте професионалац, то треба тако да буде, и у другим клубовима против којих смо играли сигурно има пуно играча који су играли у оба клуба.
Шеф стручног штаба осврнуо се и на здравствени билтен.
– Видећемо за Катаија, он је при крају што се тиче повратка. Глазер има, као што сам већ рекао, дислокацију прста на руци која ће захтевати додатне дане паузе. Што се тиче Бабике, он је на терапијама услед прелома, па ћемо видети када ће уопште моћи да изађе на терен и почне да трчи, за сада ради само терапију.
На крају је Милојевић похвалио подршку навијача у Браги.
– Наши навијачи су стварно били невероватни у Браги. Мени као тренеру је жао што смо имали такав перформанс и надам се да се то више неће поновити. Увек знамо да у домаћем првенству, поготово када играмо на југу наше земље, имамо доста навијача који долазе што из Београда, што из региона. Овим путем их позивам да дођу да нас подрже у мечу против изузетно добре екипе – закључио је Милојевић.