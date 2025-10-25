СПАРТАК ПОРАЖЕН У СУРДУЛИЦИ: Радник прескочио Суботичане на табели
Радник је савладао Спартак у Сурдулици (2:0), пескочио Суботичане на суперлигашкој табели и пробио се са претпоследњег на 13. место.
Одличан је и веома офанзиван био тим тренера Марка Јакшића, доминирао у већем делу меча и потпуно заслужено дошао до победе.
Оба гола Радник је постигао у првом полувремену. Милош Поповић је ударцем ван шеснаестерца донео предност Сурдуличанима, а дуплирао је повратник у клуб Борко Дуроњић.
Имао је Радник шансе и за убедљивију победу, а Стефан Томовић је прропустио да донесе неизвестан финиш.
Поништен је у последњим тренуцима меча гол домаћину, испоставило се да је Хајдаревић, асистент Јовановићу, био у офсајду.
Радник – Спартак 2:0 (2:0)
СУРДУЛИЦА: Градски стадион у Сурдулици. Гледалаца: 800. Судија: Павле Томић (Београд). Стрелци: 1:0 – Поповић у 22, 2:0 – Дуроњић у 37. минуту.
РАДНИК: Ранђеловић – Гашић, Стојановић, Тремуле, Абубакар – Поповић, Пејовић – Овусу, Новаковић (од 90+3. Маркочевић), Дуроњић (од 80. Јовановић) – Чинеду (од 83. Хајдаревић).
СПАРТАК: Дулић – Секулић, Билинги (од 46. Крсмановић), Милуновић, Суботић, Коларић – Бабић, Антонио (од 46. Ебука), Рамирез (од 36. Мехмедовић), Томовић – Линколн (од 63. Осеи).