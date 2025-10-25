АЛЕКСАНДАР КАТАИ У ЗВЕЗДИ ДО ЈУНА 2027. ГОДИНЕ: "Мислим да сам играч са највише потписаних уговора са црвено -белима"
Фудбалер Црвене звезде Александар Катаи остаће у "црвено-белом" дресу до јуна 2027. године, саопштио је данас шампион Србије.
"Црвена звезда са великим задовољством обавештава звездашку јавност да је Александар Катаи продужио сарадњу са нашим клубом до 2027. године", стоји у клупској објави.
"Мислим да сам играч са највише потписаних уговора са Црвеном звездом, ако се не варам мислим да је ово шести пут да потписујем уговор и много ми је драго због тога. Како сада ствари стоје, не могу никада да кажем сто посто, али 99 посто ћу у Звезди завршити каријеру. Имам велику жељу да се то деси, али у фудбалу се никад не зна, зато не бих желео да обећавам, међутим 99 посто ћу бити играч Црвене звезде до краја играчке каријере", рекао је Катаи за клупски сајт.
Искусни 34-годишњи везиста и даље има велике амбиције и на личном и на клупском плану.
"Тимске амбиције су, наравно, да обезбедимо нокаут фазу Лиге Европе. Нисмо почели како треба, али мислим да имамо шансе, да није крај. Можемо све то да исправимо и да прођемо. Не могу да кажем да ми не пријају лични рекорди, али изнад свега је екипа, то ми је најбитније да освојимо титулу и да прођемо у Европи. Сигурно да имам жељу да дођем до другог места на вечној листи стрелаца, али на првом месту је екипа, па онда ја", додао је Катаи.
Повремени репрезентативац Србије је један од најбољих фудбалера Црвене звезде у 21. веку и на 330 утакмица је постигао 163 гола. На вечној листи стрелаца, ако се рачунају само такмичарске утакмице, има 144 поготка и шест голова га дели од тога да престигне Душана Савића и пробије се на трећу позицију.
Катаи је и актуелни најбољи стрелац Суперлиге Србије у историји, као и трећи фудбалер Звезде са највише голова на европским дуелима клуба. Током два мандата у Звезди искусни фудбалер је освојио шест титула домаћег првенства, пет трофеја националног купа, уз пет узастопних дуплих круна.