НОВ СИСТЕМ ПУТАРИНА ОД ИДУЋЕ ГОДИНЕ Предвиђена казна од 120 евра за кршење овог правила АКО ПУТУЈЕТЕ КОД КОМШИЈА, ДОБРО СЕ ИНФОРМИШИТЕ
Одлука ступа на снагу 1. новембра 2026. године.
У Хрватској би од 1. новембра 2026. године требало да буде уведен нови систем наплате путарине на аутопутевима, који ће се заснивати искључиво на електронској наплати
Како стоји у Нацрту предлога закона, физичка наплата путарине у том периоду више неће бити могућа.
Возачи лаких возила, попут аутомобила и мотоцикала, моћи ће да бирају између два начина плаћања:
Возачи тешких возила, с друге стране, моћи ће путарину да плаћају искључиво путем ЕНЦ уређаја.
Кључна новина је да ће сваки корисник, без обзира на начин плаћања, морати да унесе регистарску ознаку возила. То значи да се један рачун више неће моћи делити, што је до сада била честа пракса. Ако једна породица или фирма има више возила, свако од њих мораће посебно да буде регистровано у електронски систем.
Високе казне и без вињета
Опција увођења вињета је одавно искључена, а хрватско Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре верује да је наплата по пређеном километру праведнија. Међутим, у другим европским земљама, попут Словеније, Аустрије и Мађарске, систем вињета функционише без проблема.
Нови систем електронске наплате, без наплатних кућица, захтеваће појачан надзор. Контролу плаћања путарине, поред службених надзорника, вршиће и полицијски и царински службеници. Предвиђене су високе казне за непоштовање новог система. Онај ко буде ухваћен без регистрације у електронском систему платиће износ путарине, плус казну од 120 евра. За правна лица, казне су још веће – до 1.300 евра, ако не пријаве возила у систем или ако су регистарске таблице нечитљиве.
Иако надлежно Министарство тврди да ће нови систем смањити гужве, то можда неће решити проблем у потпуности. Гужве на хрватским аутопутевима често су резултат саобраћајних несрећа и лоше проточности на неким деоницама, а не само наплатних кућица.