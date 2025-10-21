overcast clouds
НАКОН ТРИ ГОДИНЕ У Кијеву поново отворена амбасада Србије у Украјини ПРИРЕЂЕН И ПРИЈЕМ

21.10.2025. 22:17 22:19
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Амбасада Србије поново је отворена у главном граду Украјине Кијеву, а том приликом организован је пријем на којем су присуствовале дипломате, представници државних институција и други.

Амбасадор Србије у Украјини Андон Сапунџи је изјавио да отварање амбасаде симболизује "повратак Србије у Кијев" и обнављање активне сарадње између две земље, преноси украјинска агенција Интерфакс.

''Наш радни простор још није потпуно завршен, али сам желео да ову радост поделим са вама већ сада. Србија се вратила'', истакао је Сапунџи.

Он је навео да је од почетка рата у Украјини више од 100.000 Украјинаца прешло у Србију, где су покренули сопствене фирме а њихова деца почела да уче на српском језику.

Интерфакс наводи да Србија пружа хуманитарну помоћ Украјини, и да  између осталог учествује у пројектима изградње подземних вртића у близини линије фронта, испоручује опрему за енергетску инфраструктуру и организује образовне програме за децу из Сумске и Харковске области.

Украјина и Србија, тада у оквиру Савезне Републике Југославије успоставиле су дипломатске односе 15. априла 1994. године, а амбасада Србије у Кијеву почела је са радом 1995. године.

Током 2022. привремено је обуставила активности због безбедносне ситуације.

 

Украјина Кијев амбасада србије
Вести Политика
