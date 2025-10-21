Ове године 5 пауза за ђаке СРЕДИНОМ НОВЕМБРА ПРВИ ШКОЛСКИ РАСПУСТ Ево каква је ситуација с децом у Војводини
Први школски распуст ће ускоро, средином новембра, и то ће бити једина пауза коју ће ђаци у Србији имати до краја ове године и почетка другог полугодишта.
Први мини распуст почиње 8. и завршава се 12. новембра, када се ђаци враћају у клупе.
У школској 2025/26. години према новом школском календару објављеном на сајту Министарства просвете, средњошколци и основци у Србији имаће укупно 5 распуста. После овог првог, новембарског, следећи је тек велики зимски распуст, а када се он заврши, ђаци до краја школске године неће имати неки распуст само у марту. Свих осталих месеци имаће по неки распуст, краћи или дужи!
Први распуст стиже већ средином новембра, кратак је и једини је у првом полугодишту - од 8. до 11. новембра. Званично нерадан дани због празника Дана примирја у Првом светком рату је 11. новембар.
Од 30. децембра ђаке чека зимски распуст који траје све до 19. јануара. Званично нерадни дани због Нове године су 1. и 2. јануар.
Након овог дужег предаха, ученици у Србији ићи ће на наставу само 4 недеље пре него што уследи нови предах - 14. фебруара, а у клупе се враћају 23. фебруара. У то време, тачније 15, 16. и 17. фебруара званично су нерадни дани због Дана државности, Сретење.
Затим, следи и пролећни одмор од 10. априла, који се овог пута неће спајати са Првим мајем.
Званично нерадни дани током првог пролећног распуста који траје од 10. до 14. априла током Ускрса су: 10, 11, 12. 13. април. Званично нерадни дани током другог дела пролећног распуста, односно Првог маја су 1. и 2. мај, а како је недеља 3, практично и ђаци и родитељи имају три слободна дана.
Друго полугодиште почиње 19. јануара. За ђаке завршних разреда основних школа, оно се завршава 29. маја, док остатак основаца са школском годином завршава 12. јуна.
Када су у питању средњошколци, велики матуранти друго полугодиште завршавају у петак, 22. маја, ученици завршног разреда трогодишњих и четворогодишњих средњих стручних школа у петак, 29. маја, а сви остали средњошколци се распуштају у петак, 19. јуна.
Ученици средњих и основних школа у Србији први одмор имаће већ почетком новембра. Он почиње од суботе 8. новембра, а ђаци се у клупе враћају 12. новембра. Четири дана малог предаха имају ђаци, а поводом Дан примирја у Првом светском рату, државног празника који је у Србији нерадан дан.
За мало више од месец дана након тог првог распуста стиже и други, зимски.
Прво полугодиште 2025/26. школске године завршава се у уторак, 30. децембра, док зимски распуст почиње 31. децембра и траје све до 19. јануара, када се ђаци враћају у клупе.
Само 4 недеље након зимског распуста стиже нови предах који почиње у суботу, 14. фебруара и траје до 23. фебруара, када се ђаци враћају на наставу.
Овај распуст је поводом 15. и 16. фебруара, када су су Србији наредни дани поводом Дана државности Србије (Сретење).
У марту 2026. године за ђаке неће бити одмарања, али зато пролећни распуст стиже већ у априлу.
Нема спајања Ускрса и Првог маја
Ни ове године Ускрс и Први мај нису близу један другом, тако да ће ђаци у Србији имати пролећни распуст из два дела - Ускршњег и првомајског.
Ускршњи распуст почиње у петак 10. априла и траје до среде, 15. априла када се ученици враћају у школе.
Након априлског одмора, тако, следи онај за Први мај, а који ће трајати од 1, 2. и 3. маја (петак, субота, недеља).
Крај школске године за мале матуранте почиње 29. маја, а за остатак основаца 12. јуна.
Завршни испити, односно мала матура, одржаће се 15, 16. и 17. јуна.
Велики матуранти у гимназијама завршиће школску годину 22. маја, у средњим стручним школама 29. маја, а сви остали средњошколци се распуштају у петак, 19. јуна.
Ђаци у Војводини раније на зимски распуст
Као и сваке године, ђаци војвођанских основних и средњих школа отићи ће раније на зимски распуст од својих другара из остатка Србије, али се зато пре њих и враћају у клупе.
Према школском календару 2025/26. за АП Војводину, крај првог полугодишта у овој покрајини заказан је за 23. децембар, што значи да распуст почиње у среду 24. децембра, али траје краће, те ће се ученици у Војводини у клупе вратити у понедељак, 12. јануара.
Мање одмора у фебруару
Такође, Војвођани ће у фебруару одмарати краће. Док ђаци из остатка Србије спајају слободне дане од суботе 14. фебруара, па све до недеље 22, ученици из Војводине враћају се у клупе у среду, 18. фебруара.
У априлу их чека исти број слободних дана, а као и у остатку Србије, и у Војводини ће ове године Први мај и Ускрс бити раздвојени радним данима.
Мали матуранти завршиће школску годину истог датума кад и њихови другари из централне Србије - 29. маја, док ће остатак основаца завршити касније, што је случај и у остатку земље - 12. јуна.
Када су у питању средњошколци, ситуација је такође иста као у остатку земље, пише Блиц.