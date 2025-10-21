Европосланица из Мађарске: НЕЋЕМО ГЛАСАТИ ЗА РЕЗОЛУЦИЈУ О СРБИЈИ, ЕУ нема право да се меша
СТРАЗБУР: Европосланица из Мађарске Анамарија Вичек изјавила је вечерас да посланичка група Патриоте за Европу неће гласати за предложену Резолуцију о Србији јер то гласање није прихватљиво, као и да ЕУ нема право да се меша у унутрашње послове једне државе.
Она је за Танјуг рекла, након дебате у ЕП да су Патриоте за Европу дале један предлог текста који уважава чињенично стање које указује на то да је чињеница да је Србија привржена Европској унији и да је даље на путу ка Европској унији.
То не значи да се очекује или да је право Европске уније да се меша у интерне послове једне државе, тако да суверенитет државе је нешто што свакако треба да се цени. Све у свему, значи посланичка група патриота ће гласати против ове резолуције сутра, рекла је она.
Према њеним речима, ово је већ ко зна који пут да Европски парламент организује дебату о Србији, а да заправо није саслушао никога из Србије, односно владе Србије.
Значи ниједном до сада нису позвани из српске владе чланови или било ко да се пита шта се у Србији дешава, значи и та резолуција која је данас била на разматрању прилично је једнолична и заправо је била предложена од стране левоцентралних странака, односно заједно са ЕПП-ом и претежно се у резолуцији критикује влада Србије због насиља, рекла је она.
Додаје да су током дебате изговорене прилично "жестоке ствари", за које она не зна да су доказане и да су истраге заиста спроведене до краја.
Тако нешто може да се изговори а притом не говори се о томе шта се заправо десило у протеклих годину дана осим протеста. Наравно о томе се говорило и о томе се прича, али ја мислим да је важно да се нагласи то да је влада Србије учинила што се од једне одговорне владе очекује.
Градоначелник и министар, па чак и председник владе су дали оставку и тужилаштво је заправо започело процедуре и против 13 особа се води истрага што није овде довољно назначено јер се показује као да се ништа не дешава по том питању, рекла је Вичек.
Како каже истраге су за сличне случајеве трајале три до седам година док се правоснажна пресуда донесе.
Значи не би требало да се очекује од Србије да након годину дана већ имамо спроведену истрагу, закључила је она.