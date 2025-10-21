СКОРО ИХ ЈЕ СВЕ ОДВУКАО У ВОДУ...
УПЕЦАНА НЕВИЂЕНА НЕМАН Четири мушкарца једва извукла на обалу џиновског сома од 118 кила ЕПСКА БОРБА СА ВЕЛИКОМ РИБОМ ТРАЈАЛА ПОЛА САТА (ФОТО)
Туриста из Велике Британије упецао је у Шпанији сома дугог 2,73 метара и тешког 118 килограма за кога се верује да је један од највећих икада уловљена!
Џош Гарити (30) је пецао са пријатељима код Мекуиненсе кад је осетио изненадно и снажно повлачење удице у четвртак увече. Снага рибе га је скоро одвукла у делту реке Сегре. Гарити, багериста из Камбрија, био је на петодневном путовању са четворицом пријатеља. Група је морала огромног сома да извуче из реке заједничким снагама користећи импровизовани тобоган да би га безбедно довела до обале. Борба је трајала пола сата.
- Било је лудо! Једва да сам могао да дишем. На почетку нисам могао да видим шта је загризло удицу. Скоро нас је све одвукло у воду, само сам врискао, ово је улов живота! Једва могу да верујем - рекао је Гарити.
Медији наводе да је ово рекордни улов за реку Сегре која је дом неких од највећих европских сомова.
Верује се да је 2023. године италијански рибар Алесандро Бјанкарди оборио светски рекорд уловивши чудовиште од 2,9 метара. Сом иначе живи широм Европе. Посебна места где га има у значајном броју укључују реку Ебро у Шпанији и реку Волгу у Русији.
(Telegraf.rs)