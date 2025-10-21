УДАРАЦ ЗА РУСИЈУ: Нико не може на Зимске олимпијске игре!
Руски скијаши, под заставом своје земље или као несврстани, сигурно неће учествовати на Зимским олимпијским играма 2026. године.
„РБ Спорт“, позивајући се на сопствене изворе, наводи да ниједан такмичар из Русије, без обзира на дисциплине – алпско, нордијско, сноуборд, ски скокови – неће имати право да учествује на Зимским олимпијским играма у Милану у фебруару 2026. године.
Русима неће помоћи ни ако покушају да се пријаве под неутралном заставом.
Наводи се да су представници Норвешке у ФИС-у поручили су да ће бојкотовати такмичење у Милану и Кортини уколико би Руси били присутни, а њихов став подржале су и друге скандинавске земље.
Руским спортистима је од марта 2022. године забрањено учешће на такмичењима под окриљем Међународне скијашке и сноуборд федерације (ФИС). У уторак, 21. октобра, ФИС је требало да разматра могућност повратка руских такмичара на међународну сцену, али… „РБ Спорт“ наводи да је уследио скандинавски ултиматум.
Само неколико дана раније, у Русији се писало о томе да су национални савези већине земаља спремни да подрже повратак руских спортиста на међународна такмичења.
Међународна федерација за боб и скелетон (ИБСФ) обратила се Међународном олимпијском комитету (МОК) са захтевом да се појасне правила о евентуалном учешћу руских спортиста. Председник Руске федерације за боб, Анатолиј Пегов, изјавио је да је ИБСФ послао званично писмо МОК-у, тражећи писану потврду о правилима која се односе на „неутрални статус“ руских спортиста.
Руски бобисти нису учествовали на званичним такмичењима од фебруара 2022. године, међутим одлуком Суда за спортску арбитражу утврђено је да руски спортисти испуњавају правила МОК о индивидуалној неутралности, тако да је могуће да се Русија – макар без обележја – појави у овој дисциплини на фебруарским ЗОИ у Италији.