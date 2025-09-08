ПРИШТИНА СЕ УПРКОС РЕЗОЛУЦИЈИ 1244 НАОРУЖАВА Купили од САД извиђачке дронове "Пума"
ПРИШТИНА: Министар одбране привремених приштинских институција у техничком мандату Ејуп Маћедонци објавио је да је Приштина добила беспилотне летелице „Пума“ набављене од Сједињених Америчких Држава.
Маћедонци је на Фејсбуку написао да су беспилотне летелице AeroVironment RQ-20 Пума на КиМ стигле прошле недеље.
Према његовим наводима, Приштина је те дронове платила 2021. године.
Маћедонци није навео колико дронова је Приштина набавила.
Дронови „Пума ЛЕ“ лансирају се ручно и служе за надзор територије, а могу да остану у ваздуху до 6,5 сати.
Премијер привремених приштинских институција у техничком мандату Аљбин Курти изјавио је раније данас да ће за тзв. косовске безбедносне снаге (КБС) бити издвојено више од милијарду евра у наредне четири године и најавио развој војних дронова који ће бити произвођени на тзв. Косову.
Курти је такође најавио да ће бити створена заједничка јединица са Оружаним снагама Албаније.
Према Резолуцији 1244 Савета безбедности УН, КФОР је једина оружана сила на КиМ, а тај документ је предвиђао и демилитаризацију тзв. ОВК и других наоружаних група Албанаца.
Приштина је, међутим, 2009. године формирала тзв. косовске безбедносне снаге (КБС) од косовског заштитног корпуса, односно пређашње тзв. ОВК, а скупштина привремених институција је 2018. године, без присуства српских представника, усвојила закон о трансформацији тзв. КБС у војску.