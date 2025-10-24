overcast clouds
„РАК ЈЕ ИЗЛЕЧИВ?!“ Нова епизода емисије Сигнали на РТВ

24.10.2025. 10:23 10:24
Фото: Tanjug/pixabay.com, ilustracija

У Србији годишње од малигних болести оболи око 42.000 људи, а живот изгуби око 20.000, показују подаци Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

Највећа стопа оболевања регистрована је у деловима Војводине, северне Бачке и северног Баната.

О овим алармантним статистикама, као и о могућностима превенције и раног откривања болести, говориће гости нове емисије Сигнали: доц. др Оливера Иванов, начелница Одељења радијационе онкологије у Институту за онкологију Војводине и заменица Покрајинског секретара за здравство; проф. др Ференц Вицко, директор Клинике за хируршку онкологију Института за онкологију Војводине и државни секретар у Министарству здравља; и Весна Имброњев, председница Асоцијације за унапређење здравља.

Емисија „Рак је излечив?!“ биће емитована у петак, 24. октобра, у 20.05 часова на РТВ 1. Ауторка емисије је Александра Поповић.

ртв
Вести Друштво
