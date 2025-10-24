СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА НИЈЕ САМО ПИТАЊЕ ЗАРАДЕ Економски раст мора ићи руку подруку са социјалном укљученошћу најрањивијих
Поводом Међународног дана борбе против сиромаштва, Уједињене нације у Србији и Делегација Европске уније у Србији организовале су скуп у Европској кући у Београду „Од економског раста ка заједничком благостању – разумевање и сузбијање вишедимензионалног сиромаштва у Србији“.
Борба против сиромаштва мора да остане у средишту развојних приоритета Србије.
– Смањење сиромаштва значи изградњу система који штите људе и отварају могућности. Србија је на том путу већ остварила значајан напредак, а кроз наше партнерство са Европском унијом радимо на томе да економски раст и социјална укљученост напредују заједно, како би се напредак осетио у свакој заједници – изјавила је Матилде Морт, стална координаторка УН у Србији.
Заменица шефа ЕУ Делегација у Србији Пламена Халачева рекла је како је друштво снажно онолико колико су снажни његови најрањивији чланови. Европска унија је уложила више од 91 милион евра у јачање система социјалне заштите, образовања и у запошљавање, са посебним фокусом на маргинализоване групе. План раста за Западни Балкан омогућиће Србији приступ средствима у износу од 1,6 милијарди евра.
– Добро осмишљена и континуирана социјална улагања не само да ублажавају тешкоће, већ и оспособљава људе, граде отпорност и покрећу дугорочни раст – изјавила је Деjана Костадинова, директорка УНИЦЕФ-а у Србији и копредседавајућа Радне групе УН-а за људски капитал и социјалну инклузију.
Приступ основним услугама и могућностима за пуно учешће у друштвеном и економском животу кључни су за смањења сиромаштва. Економске и фискалне политике имају пресудну улогу у смањењу неједнакости и обезбеђивању да социјална улагања заиста допру до оних којима су најпотребнија.
Повећање пензија
– Континуирано повећавамо минималну зараду, пензије и плате у јавном сектору. Незапосленост је смањена на 8,6% у 2024. години. Настојимо да градимо друштво у којем свако има шансу да напредује – изјавио је Марко Јовановић, државни секретар у Министарству финансија.
У средишту политика смањења сиромаштва је принцип да свако заслужује приступ системској подршци и могућностима које обезбеђују достојанствен живот.
– Одрживи раст запослености заснива се на знању и достојанственом раду. Кључну улогу у томе има међусекторска сарадња и усклађеност политика образовања, привредног развоја и социјалне заштите – рекао је Ђорђе Тодоров, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Мудрија улагања у социјалне секторе, посебно она која су усмерена на рањиве и маргинализоване групе, могу да допринесу инклузивнијем и одрживијем развоју.
Смањење сиромаштва није само питање зараде. Оно подразумева јачање система на које се људи свакодневно ослањају и проширење приступа социјалној заштити, здравственој нези, образовању, запошљавању и енергетски ефикасном становању. Само тако се може обезбедити да нико не буде изостављен.
Сиромаштво у Србији је и даље изазов, али га је могуће превазићи ако се постави као приоритет, уз адекватна улагања и трајну посвећеност да се инвестира у људе.