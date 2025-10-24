overcast clouds
СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА НИЈЕ САМО ПИТАЊЕ ЗАРАДЕ Економски раст мора ићи руку подруку са социјалном укљученошћу најрањивијих

24.10.2025. 13:41 14:05
Пише:
Љубица Петровић
Извор:
Дневник
siromaštvo
Фото: Pixabay

Поводом Међународног дана борбе против сиромаштва, Уједињене нације у Србији и Делегација Европске уније у Србији организовале су скуп у Европској кући у Београду „Од економског раста ка заједничком благостању – разумевање и сузбијање вишедимензионалног сиромаштва у Србији“.

Борба против сиромаштва мора да остане у средишту развојних приоритета Србије.

Смањење сиромаштва значи изградњу система који штите људе и отварају могућности. Србија је на том путу већ остварила значајан напредак, а кроз наше партнерство са Европском унијом радимо на томе да економски раст и социјална укљученост напредују заједно, како би се напредак осетио у свакој заједници изјавила је Матилде Морт, стална координаторка УН у Србији.

скуп
Фото: Немања Панчић

Заменица шефа ЕУ Делегација у Србији Пламена Халачева рекла је како је друштво снажно онолико колико су снажни његови најрањивији чланови. Европска унија је уложила више од 91 милион евра у јачање система социјалне заштите, образовања и у запошљавање, са посебним фокусом на маргинализоване групе. План раста за Западни Балкан омогућиће Србији приступ средствима у износу од 1,6 милијарди евра.

Добро осмишљена и континуирана социјална улагања не само да ублажавају тешкоће, већ и оспособљава људе, граде отпорност и покрећу дугорочни раст изјавила је Деjана Костадинова, директорка УНИЦЕФ-а у Србији и копредседавајућа Радне групе УН-а за људски капитал и социјалну инклузију.

Приступ основним услугама и могућностима за пуно учешће у друштвеном и економском животу кључни су за смањења сиромаштва. Економске и фискалне политике имају пресудну улогу у смањењу неједнакости и обезбеђивању да социјална улагања заиста допру до оних којима су најпотребнија. 

Повећање пензија

Континуирано повећавамо минималну зараду, пензије и плате у јавном сектору. Незапосленост је смањена на 8,6% у 2024. години. Настојимо да градимо друштво у којем свако има шансу да напредује изјавио је Марко Јовановић, државни секретар у Министарству финансија.

У средишту политика смањења сиромаштва је принцип да свако заслужује приступ системској подршци и могућностима које обезбеђују достојанствен живот.

Одрживи раст запослености заснива се на знању и достојанственом раду. Кључну улогу у томе има међусекторска сарадња и усклађеност политика образовања, привредног развоја и социјалне заштите рекао је Ђорђе Тодоров, државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Мудрија улагања у социјалне секторе, посебно она која су усмерена на рањиве и маргинализоване групе, могу да допринесу инклузивнијем и одрживијем развоју.

Смањење сиромаштва није само питање зараде. Оно подразумева јачање система на које се људи свакодневно ослањају и проширење приступа социјалној заштити, здравственој нези, образовању, запошљавању и енергетски ефикасном становању. Само тако се може обезбедити да нико не буде изостављен.

Сиромаштво у Србији је и даље изазов, али га је могуће превазићи ако се постави као приоритет, уз адекватна улагања и трајну посвећеност да се инвестира у људе.

