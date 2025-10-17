СВАКИ ПЕТИ СТАНОВНИК СРБИЈЕ НА ИВИЦИ СИРОМАШТВА Држава и Црвени крст обећавају помоћ за најугроженије ДО КРАЈА 2026. НОВО ПРИХВАТИЛИШТЕ
Сваки пети становник Србије прошле године био је у ризику од сиромаштва, објавио је Републички завод за статистику.
Корисници народних кухиња свакако су међу најугроженијима, а у ризику су и деца, старији од 65 година, незапослени. Црвени крст је спреман за зиму и корисници народних кухиња могу да рачунају на помоћ, каже Биљана Цветковић из те хуманитарне организације. Јована Костић из Секретаријата за социјалну заштиту Београда истиче да су сви корисници раније срушеног прихватилишта у Кумодрашкој збринути и обавестила да је изградња новог у току.
Најугроженији могу да рачунају на помоћ током предстојеће зиме, кажу гости Дневника поводом Светског дана борбе против сиромаштва.
Биљана Цветковић из Црвеног крста каже та хуманитарна организација координише 77 народних кухиња, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.
Објашњава да Црвени крст одговара на потребе отприлике 33.000 корисника, а да се програм народних кухиња у неким местима спроводи и 12 месеци.
"У неким срединама корисници добијају кувани оброк шест дана, а седмог дана суви оброк", каже Цветковић.
Црвени крст Србије преко Министарства обезбеђује 10 артикала. Наглашава да је значајна и улога јединица локалне самоуправе које могу да помогну донацијама намирницама и подршком народним кухињама.
Црвени крст током целе године организује акције солидарности у којим позива појединце и друштвено одговорне компаније да донирају најугроженијим.
Цветковић наглашава да те намирнице морају да буду запаковане и у року трајања јер је безбедност корисника најважнија, односно да то не може да буде оброк спремљен у домаћинству.
Објашњава и да упућују појединце и породице да се обрате својим организацијама Црвеног крста на територији општине где живе да би се проценило чега има недовољно и шта је потребно.
Изградња прихватилишта
Прихватилиште у Кумодрашкој је раније срушено, а Јована Костић из Секретаријата за социјалну заштиту Београда најавила је изградњу потпуно новог прихватилишта које ће задовољити апсолутно све стандарде социјалне заштите.
"Биће повећани капацитети са 80 на 142 места и прихватилиште ће се простирати на 3.000 квадрата", каже Костић.
Сви тренутни корисници прихватилишта у Кумодрашкој измештени су у одељење Гернотолошког центра Београд.
"Услуга није прекинута. Ми смо наставили да примамо нове кориснике, заправо све оне којима је овакав вид подршке и помоћи потребан", каже Костић.
Очекује да ће крајем 2026. године, односно почетком 2027. радови на новом прихватилишту бити завршни.
Случај четворочлане породице
Завод за статистику објавио је податак да је четворочлана породица међу најугроженијима, у ризику од сиромаштва. Као пример може се узети породица са двоје деце која има месечно примање 74.773 динара.
Град Београд кроз систем социјалне заштите обезбеђује помоћ таквим породицама, каже Костић.
Податак из 2024. године показује да је меру материјалног обезбеђења, односно новчане социјалне помоћи, користило 9.340 породица, од чега су 56 одсто једночлане породице, наглашава гошћа Дневника.
Позвала је гледаоце на акцију хуманости и солидарности.
"Када год видимо човека који је у стању социјалне потребе – да ли је то на улици, да ли је то у нашем комшилуку, позовите стручне раднике Градског центра за социјални рад. Обавестите комуналну полицију, изаћи ћемо на терен, проценићемо потребе и у складу са тим сви ћемо урадити једно добро дело", каже Костић.