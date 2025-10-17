overcast clouds
12°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОША КВАЛИТЕТНА ЕКИПА СА ИСКУСНИМ ТРЕНЕРОМ: Крагујевчани желе победу на „Карађорђу“

17.10.2025. 19:38 19:40
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Раднички 1923

Фудбалери Радничког из Крагујевца гостоваће у суботу од 18 часова Војводини на стадиону "Карађорђе" у Новом Саду.

Тренер Радничког Александар Луковић изјавио је да његова екипа жели да дође до победе.

– Очекује нас један захтеван меч против јако квалитетне екипе са искусним тренером, која долази после периода лошијих резултата. Наше амбиције нису промењене, идемо на победу – рекао је Луковић, преноси сајт клуба.

Он је навео да је његова екипа добро радила у током репрезентативне паузе.

– Трудили смо се да исправимо неке детаље који нису били добри у претходне две утакмице. Оно што ме радује јесте да, сем Симовића и Видакова који је од раније повређен, Иса Ба се вратио и конкурисаће за тим. Момци су радили квалитетно ових десетак дана, јако сам задовољан односом и енергијом и заиста сам оптимиста кад је сутрашња утакмица у питању – изјавио је тренер Радничког.

Војводина се налази на трећем месту на табели Суперлиге Србије са 18 бодова, док је Раднички на деветој позицији са 13.

фк раднички 1923 фк раднички крагујевац фк војводина суперлига фудбал
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МИРОСЛАВ ТАЊГА И МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ ОПТИМИСТИ ПРЕД ДУЕЛ ВОЈВОДИНЕ СА РАДНИЧКИМ: Уз подршку са трибина до три бода
Tanjga

МИРОСЛАВ ТАЊГА И МИЛУТИН ВИДОСАВЉЕВИЋ ОПТИМИСТИ ПРЕД ДУЕЛ ВОЈВОДИНЕ СА РАДНИЧКИМ: Уз подршку са трибина до три бода

17.10.2025. 14:32 14:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЈВОДИНА СПРЕМНА ЗА КРАГУЈЕВЧАНЕ – Николић: Уз подршку навијача до три бода
спорт

ВОЈВОДИНА СПРЕМНА ЗА КРАГУЈЕВЧАНЕ – Николић: Уз подршку навијача до три бода

16.10.2025. 13:50 13:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај