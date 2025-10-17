ВОША КВАЛИТЕТНА ЕКИПА СА ИСКУСНИМ ТРЕНЕРОМ: Крагујевчани желе победу на „Карађорђу“
Фудбалери Радничког из Крагујевца гостоваће у суботу од 18 часова Војводини на стадиону "Карађорђе" у Новом Саду.
Тренер Радничког Александар Луковић изјавио је да његова екипа жели да дође до победе.
– Очекује нас један захтеван меч против јако квалитетне екипе са искусним тренером, која долази после периода лошијих резултата. Наше амбиције нису промењене, идемо на победу – рекао је Луковић, преноси сајт клуба.
Он је навео да је његова екипа добро радила у током репрезентативне паузе.
– Трудили смо се да исправимо неке детаље који нису били добри у претходне две утакмице. Оно што ме радује јесте да, сем Симовића и Видакова који је од раније повређен, Иса Ба се вратио и конкурисаће за тим. Момци су радили квалитетно ових десетак дана, јако сам задовољан односом и енергијом и заиста сам оптимиста кад је сутрашња утакмица у питању – изјавио је тренер Радничког.
Војводина се налази на трећем месту на табели Суперлиге Србије са 18 бодова, док је Раднички на деветој позицији са 13.