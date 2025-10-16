clear sky
ВОЈВОДИНА СПРЕМНА ЗА КРАГУЈЕВЧАНЕ – Николић: Уз подршку навијача до три бода

16.10.2025. 13:50
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
спорт
Фото: ФК Војводина

Фудбалери Војводине приводе крају припреме за меч 12. кола Суперлиге Србије у суботу у 18 часова на „Карађорђу“ против Радничког 1923.

Након репрезентативне паузе, Лазар Николић истиче да је екипа имала довољно времена да се регенерише и исправи грешке из претходног сусрета.

– Могу да кажем да смо имали довољно времена да се одморимо и анализирамо грешке из претходне утакмице. Очекује нас у суботу добар противник, са квалитетним индивидуалцима, али сматрам да смо потпуно спремни да одговоримо на све захтеве које смо радили и вежбали током недеље. Максимално фокусирани дочекујемо утакмицу и желимо да изађемо као победници из тог дуела – јасан је Лазар Николић који додаје:

– Атмосфера у свлачионици је сјајна, имамо велику подршку са трибина и овом приликом позивам наше навијаче да у суботу дођу у још већем броју и буду наш ветар у леђа!

Сличан тон имао је и Петар Сукачев, који истиче да је екипа потпуно фокусирана на изузетно битан меч против Крагујевчана.

– Током паузе смо радили вредно и напорно, и сада се максимално припремамо за меч против Радничког. Знамо да нас очекује добра и организована екипа, али ми ћемо дати свој максимум да освојимо три бода на нашем терену – поручио је Сукачев.

Улаз на овај меч је бесплатан и ФК Војводина је позвала све навијаче да испуне западну и источну трибину и подрже тим у бици за нове првенствене бодове.

фк војводина Вошин кутак суперлига фудбал
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
