ДОНЧИЋ СРЕЂУЈЕ ПОЈАЧАЊЕ СЛОВЕНИЈИ: Још један Американац добија пасош
16.10.2025. 15:28 15:32
Кошаркашку репрезентацију Словеније могао би да појача још један Американац.
Посредник овом „трејду“ је један од најбољих кошаркаша данашњице, Лука Дончић.
Он ће у национални тим Словеније да доведе саиграча из Лос Анђелес Лејкерса Џексона Хејса, 25-годишњег центра.
Као осмог пика на драфту 2019. бирао га је Њу Орлеанс из ког је након четири године прешао у Лос Анђелес.
– Лука је мој човек. Радимо на томе да следећег лета добијем пасош и заиграм за Словенију – узбуђено је открио некадашњи студент Универзитета Тексас.
За Словенију, прваке Европе из 2017. године наступали су његови земљаци Аријел Мекдоналд, Ентони Рендолф, Џордан Морган, Мајк Тоби и Џош Нибо.