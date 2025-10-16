clear sky
  Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ДОНЧИЋ СРЕЂУЈЕ ПОЈАЧАЊЕ СЛОВЕНИЈИ: Још један Американац добија пасош

16.10.2025. 15:28 15:32
Пише:
Дневник
Извор:
Спорт клуб
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Rick Scuteri

Кошаркашку репрезентацију Словеније могао би да појача још један Американац.

Посредник овом „трејду“ је један од најбољих кошаркаша данашњице, Лука Дончић

Он ће у национални тим Словеније да доведе саиграча из Лос Анђелес Лејкерса Џексона Хејса, 25-годишњег центра. 

Као осмог пика на драфту 2019. бирао га је Њу Орлеанс из ког је након четири године прешао у Лос Анђелес. 

– Лука је мој човек. Радимо на томе да следећег лета добијем пасош и заиграм за Словенију – узбуђено је открио некадашњи студент Универзитета Тексас.

За Словенију, прваке Европе из 2017. године наступали су његови земљаци Аријел Мекдоналд, Ентони Рендолф, Џордан Морган, Мајк Тоби и Џош Нибо.

Спорт клуб

лука дончић ла лејкерси нба кошарка
Спорт Кошарка
