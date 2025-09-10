overcast clouds
ВЕЛИКИ ЖАЛ – ИСТОРИЈСКА ПАРТИЈА ДОНЧИЋА: Словенија ипак без полуфинала, светски првак славио на Евробаскету

10.09.2025. 22:10 22:29
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркаши Словеније изгубили су од Немачке 91:99 (32:21, 19:24, 23:25, 17:29) у четвртфиналу Европског првенства у Риги.

Словенце је предводио сјајни Лука Дончић, који је одиграо историјску утакмицу јер је постигао 39 поена, највише у историји четвртфинала Евробаскета. 

Ово му је била осма утакмица у каријери на Евробаскету у којој је постизао најмање 30 поена, а само Дражен Петровић (9), Радивој Кораћ (12) и Никос Галис (23) имају више од њега.

Нажалост, ни то није било довољно да се савлада актуелни светски првак. У немачком тиму најефикаснији је поново био Франц Вагнер са 23 поена, а 20 је убацио Денис Шредер. 

Клемен Препелич је за Словенију постигао 13 поена, док је Грегор Хроват убацио 11. Словенија је водила током већег дела меча, а Немачка је утакмицу преломила у последњој деоници серијом 14:5.

"Панцери" ће у борби за пласман у финале играти у петак против Финске, која је победила Грузију. 

У другом полуфиналу играће Турска и Грчка. 

 

лука дончић Евробаскет
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
