САША ДОНЧИЋ О ИСПАДАЊУ СРБИЈЕ СА ЕВРОБАСКЕТА: "Шокиран сам"

08.09.2025. 17:36
Пише:
Дневник
Извор:
Б92/Спорт клуб
doncic1
Фото: Youtube Printscreen/Meridian TV

Спортски директор Кошаркашког савеза Словеније Саша Дончић рекао је да је био шокиран испадањем Србије са Евробаскета.

Србија је у осмини финала изгубила од Финске 92:86 и тако остала без шанси да се бори за медаљу, као и на претходном ЕП 2022.

"Мислим да смо били шокирани, као и сви после пораза од Финске. Немам превише права да коментаришем, али то је оно што се дешава на Европском првенству. Једна слаба утакмица – испаднеш и идеш кући. А Србија је била међу главним фаворитима за златну медаљу. Видимо доста изненађујућих резултата – и Грузија је победила Французе, који су такође били међу три кандидата за медаљу. Претходно је Црна Гроа испала од Велике Британије. Летонија је изгубила од Литваније која је имала два повређена плејмејкера. На крају крајева, сви су очекивали победу Италије над Словенијом, па… Дешавају се резултати који нису били у плану", рекао је Саша Дончић.

Неизбежна тема био је и Сашин син, уједно и лидер словеначког тима Лука Дончић.

"Лука игра фантастично, као што видите. Не знам шта да кажем, у доброј је форми, види се да је жељан успеха. Лепо предводи овај тим. Засад је све супер. Он је од самог доласка из Лос Анђелеса, после завршетка наступа у плеј-офу, почео да тренира. То се види и на физичком изгледу. Ништа се посебно није променило, само је почео јаче да тренира", рекао је старији Дончић.

Словенија ће у четвртфиналу играти са Немачком.

лука дончић словенија Евробаскет Србија
Извор:
Б92/Спорт клуб
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
