few clouds
26°C
07.09.2025.
Нови Сад
eur
117.167
usd
100.4002
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Италија елиминисана

НЕВЕРОВАТНА ПАРТИЈА ДОНЧИЋА: Бројао до 42, исписао историју и одвео Словенију до четвртфинала Евробаскета

07.09.2025. 19:42 19:48
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/Дневник
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашка репрезентација Словеније се пласирала у четвртфинале Евробаскета.

Словенци су у осмини финала били бољи од селекције Италије резултатом 84:77, а за место у полуфиналу играће против актуелних светских првака Немаца. 

Јунак сусрета био је незаустављиви Лука Дончић. Играч Лос Анђелес Лејкерса одиграо је меч за памћење, постигавши невероватних 42 поена.

Најбољи словеначки кошаркаш одиграо је, могуће, једну од најбољих партија у дресу националног тима, свакако најбољу на актуелном Евробаскету.

За непуних 17 минута у првом полувремену убацио је 30 поена, већ је 22 имао у првој четвртини. 

Дончић је из игре шутирао 9/13, за два је био без промашаја (5/5), за три је шутирао 4/8, био је скоро непогрешив са линије пенала - 8/9.

Ово је Луки четврти меч на актуелном турниру на којем је пребацио 30 поена, што је до сада на евроспким првенствима успело још само легендарном грчком асу Никосу Галису 1989. године. 

Евробаскет лука дончић
Извор:
ТАНЈУГ/Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај