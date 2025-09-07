Италија елиминисана
НЕВЕРОВАТНА ПАРТИЈА ДОНЧИЋА: Бројао до 42, исписао историју и одвео Словенију до четвртфинала Евробаскета
Кошаркашка репрезентација Словеније се пласирала у четвртфинале Евробаскета.
Словенци су у осмини финала били бољи од селекције Италије резултатом 84:77, а за место у полуфиналу играће против актуелних светских првака Немаца.
Јунак сусрета био је незаустављиви Лука Дончић. Играч Лос Анђелес Лејкерса одиграо је меч за памћење, постигавши невероватних 42 поена.
Најбољи словеначки кошаркаш одиграо је, могуће, једну од најбољих партија у дресу националног тима, свакако најбољу на актуелном Евробаскету.
За непуних 17 минута у првом полувремену убацио је 30 поена, већ је 22 имао у првој четвртини.
Дончић је из игре шутирао 9/13, за два је био без промашаја (5/5), за три је шутирао 4/8, био је скоро непогрешив са линије пенала - 8/9.
Ово је Луки четврти меч на актуелном турниру на којем је пребацио 30 поена, што је до сада на евроспким првенствима успело још само легендарном грчком асу Никосу Галису 1989. године.