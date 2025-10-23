overcast clouds
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЛИОНЕЛ МЕСИ ПРОДУЖИО УГОВОР са Интером из Мајамија до краја сезоне 2028.

23.10.2025. 19:14 19:17
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
mesi
Фото: Tanjug (AP Photo/John Amis)

Аргентински фудбалер Лионел Меси продужио је уговор са Интером из Мајамија до краја сезоне 2028, саопштио је данас клуб из Сједињених Америчких Држава.

Меси (38) је члан Интера од 2023. године, а за клуб из Мајамија одиграо је 82 утакмице на којима је забележио 71 гол и 44 асистенције.

"Веома сам среćан што остајем овде и што настављам са овим пројектом. Сви смо веома узбуђени због тренутка када ćемо коначно моćи да играмо на Мајами фридом парку. Једва чекамо да се заврши, да доживимо то изнутра и да навијачи уживају у томе. Биćе веома посебно играти на тако спектакуларном стадиону", рекао је Меси, а преноси сајт клуба.

Аргентински фудбалер је током каријере играо још и у Барселони и Пари Сен Жермену.

Меси је за репрезентацију Аргентине одиграо 195 мечева и постигао 114 голова.

Он је осам пута освојио "Златну лопту" за најбољег фудбалера године.

Интер ће 25. октобра дочекати Нешвил у првом мечу осмине финала МЛС лиге.

лионел меси продужен уговор
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
МЕСИ БРИЉИРАО У НЕШВИЛУ Краљ фудбала спаковао хет-трик у престоници кантрија
a

МЕСИ БРИЉИРАО У НЕШВИЛУ Краљ фудбала спаковао хет-трик у престоници кантрија

19.10.2025. 10:35 10:42
Волим
0
Коментар
0
Сачувај