ЛИОНЕЛ МЕСИ ПРОДУЖИО УГОВОР са Интером из Мајамија до краја сезоне 2028.
Аргентински фудбалер Лионел Меси продужио је уговор са Интером из Мајамија до краја сезоне 2028, саопштио је данас клуб из Сједињених Америчких Држава.
Меси (38) је члан Интера од 2023. године, а за клуб из Мајамија одиграо је 82 утакмице на којима је забележио 71 гол и 44 асистенције.
"Веома сам среćан што остајем овде и што настављам са овим пројектом. Сви смо веома узбуђени због тренутка када ćемо коначно моćи да играмо на Мајами фридом парку. Једва чекамо да се заврши, да доживимо то изнутра и да навијачи уживају у томе. Биćе веома посебно играти на тако спектакуларном стадиону", рекао је Меси, а преноси сајт клуба.
Аргентински фудбалер је током каријере играо још и у Барселони и Пари Сен Жермену.
Меси је за репрезентацију Аргентине одиграо 195 мечева и постигао 114 голова.
Он је осам пута освојио "Златну лопту" за најбољег фудбалера године.
Интер ће 25. октобра дочекати Нешвил у првом мечу осмине финала МЛС лиге.