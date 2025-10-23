Кошаркашки савез Србије суспендовао судију Уроша Николића
Председник судијске комисије Кошаркашког савеза Србије Милорад Милојковић суспендовао је судију Уроша Николића због основане сумње да је учинио прекршај за који је се може изрећи временска казна забране вршења дужности кошаркашког судије, саопштено је данас на званичном сајту КСС.
У саопштењу се наводи да је Николић суспендован на основу члана 5 става 1 тачка 7 Правилника о службеним лицима КСС, а у вези са чланом 50 Дисциплинског правилника КСС.
"Како постоји основана сумња да је кошаркашки судија Николић учинио прекршај за који се може изрећи временска казна забрана вршења дужности кошаркашког судије, председник СК КТ КСС је донео одлуку као у изреци. Ова Одлука биће достављена Судијској комисији на даљи дисциплински поступак, а на основу Дисциплинског правилника КСС", наводи се у одлуци о суспензији Николића, коју је потписао Милојковић.
Медији су пренели да је Николић ухапшен у среду у великој акцији полиције, а по налогу Јавног тужилаштва за организовани криминал због сумње да је део организоване криминалне групе која је осумњичена за тешка кривична дела.