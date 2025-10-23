БЛАГОЈЕВИЋ ПРЕД ДУЕЛ СА ЛУЧАНЦИМА: Морамо да будемо стрпљиви, Младост је веома искусна екипа
Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић изјавио је пред утакмицу 13. кола Суперлиге Србије да је његова екипа мора да буде стрпљива против Младости.
Фудбалери Партизана дочекаће сутра од 17.30 часова Младост из Лучана на стадиону у Хумској без присуства навијача.
"Очекује нас специфично тежак задатак. Младост прима мало голова, мање су примили само Звезда, Партизан и Војводина. Они већ неколико година играју тако, веома је тешко постићи гол против њих. Нама је потребно стрпљење у изградњи напада, да тражимо празне просторе у њиховој одбрани. Морамо да будемо спремни на изненадне њихове изненадне пресинге и потенцијалне контранападе. Они су сигурно најискуснија екипа у лиги са великим бројем играча од преко 30, 35 година", рекао је Благојевић на конференцији за медије.
Он је навео да изузетно цени тренера Младости Ненада Лалатовића.
"Један од најискуснијих у Суперлиги, ако не и најискуснији, водио је много клубова и имао успехе. Он доноси специфичну енергију у екипу коју преузме. Не мислим да је нешто специјално мотивисан против Партизана, он то има против сваког противника", изјавио је тренер Партизана.
Благојевић је истакао да његовој екипи неће бити лако без подршке навијача.
"Играће се у специфичним условима без навијача, а екипи значи њихово пристуство. Другачија је ситуација кад су празне трибине, сад ћемо бити без те помоћи. Ми смо у обавези да произведемо енергију коју би нам навијачи донели, да погурамо једни друге како бисмо победили", додао је Благојевић.
Тренер Партизана је поручио да је обавио разговор са играчима након што им је после прошле утакмице замерио на себичности.
"То је нормално у свакој екипи. Одрадили смо анализу утакмице против ТСЦ-а, највредније из тог меча је то што смо освојили три бода. Увек наглашавам да је примарни задатак да будемо бољи него на претходној утакмици, ми тај задатак у претхоном дуелу нисмо испунили. Обавили разговор везано за те неке ситуације што је неизоставни део овог посла. Не бих износио детаље, све то остаје у склопу свлачионице, али не сумњам да су играчи добили добру, јасну поруку и да су је прихватили на правилан начин", рекао је Благојевић.
Он је навео да се Матеја Миловановић опоравио и да ће бити спреман за сутрашњу утакмицу.
"Имамо проблем са одсуством Марија Јурчевића, он је врло значајан у нашој игри. Сад смо у ситуацији да морамо да се прилагодимо и да вршимо неке измене у игри. Верујем у њихове квалитете, имамо неколико опција на тој позицији и размислићемо ко ће сутра бити на тој позицији. Јован Милошевић је осетио мали проблем мишића задње ложе, неће бити део екипе за сутра. Није ништа страшно, имаће паузу од седам дана, искорситиће то време за терапије и мали одмор. Уверен сам да ће играчи који сутра буду заузели ту позицију дати допринос", изјавио је тренер Партизана.
Благојевић је додао да некадашњи фудбалер "црно-белих" Саша Здјелар тренира са екипом, али да не жели да коментарише његов статус.
"Саша је замолио управу клуба да му изађе у сусрет, нема клуб и сада тренира са нама. Драго нам је да је што је са нама и сигуран сам да његово искуство може добро да дође нашим играчима, не бих улазио даље у коментаре везано за то шта ће бити у будућности", рекао је Благојевић.
Партизан се налази на другом месту на табели Суперлиге са 28 бодова, док је Младост на осмој позицији са 14.