СРЂАН БЛАГОЈЕВИЋ: Откако сам на клупи Партизана нисмо победили ТСЦ, чека нас захтеван меч
Тренер фудбалера Партизана Срђан Благојевић рекао је да нема победу над ТСЦ-ом откако је постао шеф струке "црно-белих" и истакао да његове изабранике очекује захтеван меч.
У утакмици 12. кола Суперлиге Србије Партизан у суботу од 18.30 часова гостује ТСЦ-у. Партизан је победио ТСЦ само једном у претходних седам званичних утакмица.
"Нисам присталица реваншизма, сваки меч је нови за себе. Други је тренер, други су играчи. Не постоји та нека врста емоције. Ја лично имам мотив, откако сам на клупи Партизана нисмо победили ТСЦ. Али, то је најмање битно, важније је како ћемо изгледати. Данас сам рекао играчима: 'Откако радимо заједно, играли смо три пута против ТСЦ-а у Београду и ниједну нисмо добили. Најболнија је она у Купу, кад смо после пенала испали'", рекао је Благојевић на данашњој конференцији за медије.
ТСЦ се показао као традиционално незгодан ривал "црно-белима".
"Иако је дошло до великих промена са обе стране, створила се мала традиција као мотив за све нас и упозорење шта нас чека. ТСЦ је много бољи код куће него на гостовањима и опет говори о озбиљности посла који је пред нама. Индивидуално су добри, имају спој младости и искуства. Партизан, као клуб са великим именом, има обавезу да будемо амбициозни и тако улазимо у меч. Чека нас захтевна утакмица, велико поштовање за њих", навео је Благојевић.
На крају је Благојевић истакао да нема кадровских проблема и позвао навијаче да подрже његове изабранике у што већем броју.
"Захтеван распоред је иза и испред нас. До следеће паузе имамо шест утакмица, ту су Куп и одложен меч. Очекујем да меч против ТСЦ-а буде у јако добром амбијенту. Позивам и наше навијаче да дођу у што већем броју јер у наредна два меча у Хумској играћемо пред празним трибинама. Зато, нека дођу на гостовања док не дође меч кад ће моћи назад на наш стадион", закључио је Благојевић.