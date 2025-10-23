Саудијска Арабија од 2028. године домаћин новог мастерс турнира у тенису
Саудијска Арабија постаће од 2028. године домаћин новог мастерс турнира у тенису, саопштено је данас на сајту Асоцијације тениских професионалаца (АТП).
Како се наводи, Саудијска Арабија ће постати 10. домаћин мастерс 1000 турнира, уз досадашњих девет, у Индијан Велсу, Мајамију, Монте Карлу, Мадриду, Риму, Торонту/Монтреалу, Синсинатију, Шангају и Паризу.
"Споразум означава нову еру за глобални тенис и велику спортску трансформацију у Саудијској Арабији, доводећи најславнија имена у спорту у земљу и пружајући незаборавно искуство за навијаче. Домаћинство десетог мастерс 1000 догађаја наглашава дугорочну посвећеност ПИФ-а (Public Investment Fund) обликовању будућности међународног тениса и глобалног спорта и подизању позиције Саудијске Арабије као водећег глобалног спортског и забавног центра", саопштено је на сајту АТП-а.
Ријад је од 2024. године домаћин Завршног ВТА турнира, а у главном граду Саудијске Арабије игра се и егзибициони турнир "Слем шест краљева".
Џеда од 2023. домаћин АТП финала "Next generation" за тенисере млађе од 20 година.