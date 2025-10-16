КЛС: КОШАРКАШИ ХЕРЦЕГОВЦА ИГРАЈУ У ЗЕМУНУ Тражи се прва гостујућа победа
Кошаркаши Херцеговца тријумфовали су на свом паркету против Чачка 94 у 2. колу Кошаркашке лиге Србије и сада их очекује прилика да поправе скор од 1-1 и први пут славе у гостима у домаћем шампионату.
Ривал ће бити земунски Борац, којег Гајдобрани врло добро познају, с обзиром на то да су водили битке прошле сезоне у нижем рангу, о чему је говорио и тренер Херцеговца Александар Комненић.
– Очекује нас тешка утакмица у Земуну против Борца, нашег старог ривала из Друге лиге. Борац је показао да поседује изузетну нападачку моћ — у претходном колу убацили су чак 116 поена. Њихов амерички кошаркаш Бејкер налази се у сјајној форми на старту првенства, а његови шутерски проценти далеко су изнад просека. Ово ће за Борац бити прва утакмица сезоне на домаћем паркету, па не сумњамо да ће имати додатни мотив да се представе у најбољем светлу пред својом публиком. Наш тим је свестан изазова, али верујемо у себе, у нашу игру и енергију. Позивамо све наше навијаче да дођу у Земун и пруже нам подршку – поручио је млади стручњак.
Дуел два тима на програму је сутра од 18 часова.
В. М. П.