(ФОТО, ВИДЕО) БАЧКА ТОПОЛА, ГРАД СА ДУШОМ Овде традиционално и модерно живе у савршеном складу
Високи звоник цркве, мириси лаванде и липицанери чине туристички бисер северне Бачке. Ту се крију приче које се препричавају генерацијама.
Када се аутомобил приближи Бачкој Тополи, прво што привуче пажњу јесте силуета високог звоника који се пробија кроз равничарски пејзаж. Са својих 82 метра, Црква Безгрешне Девице Марије влада хоризонтом попут чувара који вековима буди над овим крајем.
То није само једна од највиших католичких цркава у Србији, то је симбол једног времена, једне заједнице и једне приче која траје.
Али Бачка Топола је много више од једног монумента. Шетајући њеним улицама, осећате да је овде време успело да помири прошлост са садашњошћу.
И посетиоци то препознају. Из Суботице, Новог Сада, па чак и Београда, људи долазе да виде шта Бачка Топола има да понуди.
Између прошлости и садашњости
Музеј Бачке Тополе чува оно што би лако могло бити заборављено. Основан пре више од пола века, он је архив једног краја, од археолошких налаза до предмета из свакодневног живота људи који су овде живели, радили, волели.
Стална поставка је допуњена тематским изложбама које оживљавају занате и традицију, подсети нас да свака генерација дугује понешто оној пре ње.
А онда је ту и Зобнатица, мало место које носи велико име када је реч о коњарству. Коњички центар са традицијом дугом више од сто година дом је липицанцима, коњима чија елеганција и снага одузимају дах.
Овде можете јахати, гледати коњичке приредбе или једноставно уживати у присуству ових дивних животиња док учите о њиховој историји у локалном музеју.
Занати који не умиру
Бачка Топола чува и нешто што је данас ретко, а то је занатска традиција. Ручни радови, вешти обради и занати одражавају аутентичност и умеће локалног становништва које је кроз векове неговало ове вештине.
Завичајна кућа и коларско-ковачка радионица су увек отворене од марта до новембра. Међутим, по потреби, бива и зими отворена за посетиоце који се најаве. Завичајна кућа осим сталне и стандардне поставке има и традиционалне манифестације, као што су дечији кампови, радионице и разне друге активности.“
А онда је ту и Уметничка колонија са својом плантажом од преко 4.000 садница лаванде.
Из Дома културе Бачка Топола позивају све да дођу код њих како би доживели амбијент овог лепог града и стекли ширу слику и направили једну лепу и посебну причу.
Прошлост је темељ
Прошлост је темељ
Бачка Топола је град који зна шта значи живети између традиције и модерног, а да не изгуби ништа од своје аутентичности. То је место где прошлост није терет већ темељ, где култура није луксуз већ начин живота.
Туристичка организација Бачке Тополе бележи константан раст броја посетилаца. То нису само бројке, то је потврда да оно што овај град нуди има вредност, да људи препознају аутентичност када је виде.
У времену када су многи мали градови постали само успомена на оно што су некад били, Бачка Топола показује да постоји други пут. Пут на коме не губите идентитет покушавајући да постанете нешто што нисте, већ неговате оно што јесте и позивате друге да то упознају.
И док сунце залази иза звоника Цркве Безгрешне Девице Марије, јасно је једно – овај град има душу. И та душа куца у ритму који не престаје.
Екипа Дневника
Пројекат „Културна и природна баштина – туристички драгуљи Бачке Тополе“ реализује Дневник Војводина Пресс, а суфинансиран је из буџета Општине Бачка Топола. Ставови изнети у подржананом медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.