ПОВРЕЂЕН БИЦИКЛИСТА Електрични аутомобил налетео на бицикл у Бачкој Паланци (ФОТО)
17.10.2025. 20:16 20:18
На раскрсници код супермаркета ИДЕА у Бачкој Паланци дошло је до саобраћајне незгоде у којој је електрично возило ударило бициклисту.
Због увиђаја и задржавања возила, саобраћај је блокиран, па се возачима препоручује да користе алтернативне правце док се место догађаја не рашчисти.
Према првим информацијама, бициклиста је повређен, али за сада нема званичних података о степену повреда. Полиција је на терену и врши увиђај.