ДВОЈИЦА ОСВОЈИЛА ДВА МИЛИОНА ДИНАРА! Извучени бројеви 82. кола игре на срећу ЛОТО
17.10.2025. 20:16 20:21
У 82. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.250.000 евра није извучена.
Извучени су бројеви 39, 4, 15, 20, 38, 16 i 33
Шестицу су погодила 2играча и они су богатији за 2.046.743 динара.
Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 870.000 евра, а извучени су бројеви 7, 29, 16, 36, 18, 11 i 31.
Такође ни у Џокер игри која се играла за 410.000 евра није било срећних добитника.
Извучени су бројеви: 9, 8, 2, 4, 4 i 8.
Наредно коло је 21.октобра.