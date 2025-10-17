overcast clouds
ДВОЈИЦА ОСВОЈИЛА ДВА МИЛИОНА ДИНАРА! Извучени бројеви 82. кола игре на срећу ЛОТО

17.10.2025. 20:16 20:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Tanjug/jutjub/printskrin

У 82. колу игре на срећу Лото, према извештају Државне лутрије Србије, седмица која је вредела 1.250.000 евра није извучена.

Извучени су бројеви 39, 4, 15, 20, 38, 16 i 33

Шестицу су погодила 2играча и они су богатији за 2.046.743 динара.

Ни у игри Лото плус није било седмице која је износила 870.000 евра, а извучени су бројеви 7, 29, 16, 36, 18, 11 i 31.

Такође ни у Џокер игри  која се играла за 410.000 евра  није било срећних добитника.

Извучени су бројеви: 9, 8, 2, 4, 4 i 8. 

Наредно коло је 21.октобра.

лото лото добитак лото добитник лото извлачење лото плус лото премија лото седмица
Вести Друштво
