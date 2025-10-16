ЛОТО ПРЕМИЈА ЈЕ РЕЗЕРВИСАНА ЗА ОВА ТРИ ЗНАКА До 23. октобра неко ће бити милионер
Универзум је ових дана дарежљив – неколико хороскопских знакова улази у фазу у којој се све окреће у њихову корист.
До 23. октобра, астролошке конфигурације указују на то да Јарчеви, Рибе и Шкорпије имају појачане шансе за добитке кроз игре на срећу. До 23. октобра астролошки аспекти наговештавају посебну наклоност среће за три знака.
ЈАРАЦ
Јарчеви су у овом периоду под снажним утицајем Марса из Шкорпије који доноси изненадне добитке и материјалне благослове. Ако осете унутрашњи порив да уплате тикет, послушајте интуицију баш тада можете погодити прави тренутак. Кључ је у миру и вери да заслужујете више.
ШКОРПИЈА
Са Сунцем које се већ приближава њиховом знаку, Шкорпије улазе у енергетски талас среће и трансформације. Новац може стићи изненада, посебно кроз лутрију, наградне игре или чак поклоне. Све што се деси ових дана има призвук судбине као да универзум награђује вашу истрајност.
РИБЕ
Рибе имају снажну интуицију, а сада је она још појачана. Ако вам нешто "кликне" док бирате бројеве, верујте том осећају. Звезде им доносе повољне вибрације кроз игре на срећу, али и кроз симболичне знакове који могу указивати на правац где вас очекује срећа.