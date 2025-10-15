Стигло и упозорење!
(ФОТО) „Сунчан дан, све мирише, када комшиница изнад мене виче…“ ЖЕНА С БАЛКАНА „ПОПИЛА“ КАЗНУ У НЕМАЧКОЈ ЗБОГ СУШЕЊА ВЕША НА ТЕРАСИ: А где да га ставим, у фрижидер?!
Жена пореклом са Балкана, која живи у Немачкој, изазвала је расправу на друштвеним мрежама након што је открила да је кажњена због сушења веша на балкону.
Она је поделила своју причу у Фејсбук групи Балкан у Немачкој, наводећи да је била шокирана када је добила казну од 50 евра због „непоштовања кућног реда“.
Људи моји, не знам да ли више смем било шта да радим у овој земљи! Сушила сам веш на балкону, сунчан дан, све мирише, када комшиница изнад мене виче да „ружно изгледа када погледа доле“. Насмејала сам се, мислила сам да се жена шали. Када после три дана стигне писмо „Непоштовање кућног реда“, казна од 50 евра и упозорење, написала је жена и додала да је у објашњењу стоји да се „веш не сме видети споља у згради“.
„Хеј људи, где да га ставим?“ У фрижидер? Сада сваки пут када перем, молим се да нема ветра, да не однесе чарапу до њене терасе. Да ли је неко од вас икада имао нешто слично? Или сам ја једина у Немачкој која је 'криминалац за гаће'?“, нашалила се.
Објава је убрзо постала вирална, а у коментарима су се размењивали смех, чуђење и савети.
Планирала сам да направим клање свиње на балкону када захладни, а сада ме ви плашите својим, нашалио се један корисник.
Било је и оних који су сматрали да је казна оправдана. „Све пише у кућном реду у згради! Само морате да га прочитате“, „Ако уговор или кућни ред кажу да не можете, онда не можете. Вероватно имате сушионице у подруму и тамо вам је дозвољено.“ „
Али многи су реаговали са дозом ироније и носталгије за опуштенијим животом на Балкану. „Можемо и ми да окренемо јагње у нашем селу ако желимо... Живело село, где год да си“, „Добили смо ударац у нос јер нам је веш превише јако мирисао“, „О Боже, како си ме насмејао!, преноси Блиц.