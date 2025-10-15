few clouds
СРЕЋА ПОЧИЊЕ У ОРМАНУ! Фенг шуи открива две ствари које ПРИВЛАЧЕ хармонију, љубав и успех у дом

15.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
sensa.rs
Фото: freepik, ilustracija

Како да организФенг шуи, древна кинеска пракса, има за циљ стварање хармоније између људи и њихове околине. Правилна расподела енергије (чи) у вашем дому, а посебно у вашем гардероберу, може значајно утицати на ваш живот, каријеру и личне односе. ујете орман и привучете позитивну енергију и срећу у орман и живот.

Гардеробер није само место за одлагање одеће, већ и одраз вашег унутрашњег стања и начина живота.

Како можете организовати овај простор да бисте привукли срећу и хармонију? 

Како фенг шуи утиче на гардеробу

Фенг шуи нас учи да енергетски токови који нас окружују могу имати значајан утицај на наше благостање и опште благостање. Када је у питању гардероба и орман, важно је узети у обзир да то није само функционални простор, већ и платформа где се енергија задржава и прожима. Правилна организација овог простора ће вам помоћи да побољшате свој живот, привучете срећу и хармонију.

За почетак, ако је могуће, изаберите добро осветљено место за ваш ормар. Природно светло помаже у побољшању енергије. Такође, ограничите број огледала у ормару, јер могу да рефлектују и умножавају негативну енергију, уверите се да огледало није окренуто ка улазу.

Принципи фенг шуија за гардеробер су:

•           Чистоћа и ред: Чи енергија не може слободно да тече у претрпаним или неорганизованим просторима. Уредна гардероба подстиче јасноћу мисли и помаже у смањењу стреса.

Фото: freepik, ilustracija

•           Палета боја: Боје играју кључну улогу у стварању енергетске равнотеже. Избор правих нијанси може вам помоћи да допуните енергије које су вам потребне.

•           Мириси: Нулта тачка је чиста одећа.

Ослобађање од непотребног

Први корак у организовању гардеробе према принципима фенг шуија јесте да се решите старе и непотребне одеће. То ће вам помоћи и да се ослободите старих емоција.

•           Сортирање: Прегледајте садржај гардеробера и одлучите шта вам је заиста потребно. Одећа коју нисте носили дуже од годину дана вероватно је непотребна. Донирајте је у добротворне сврхе или је продајте.

•           Емоције: Обратите пажњу на то како свака ствар утиче на ваше расположење. Одећа која изазива негативна сећања требало би да напусти вашу гардеробу. Проверите и којих 7 ствари у кући утиче лоше на расположење.

Организовање ормана

Када одлучите шта остаје у вашој гардероби, организујте простор.

•           Зонирање: Поделите своју гардеробу на различите зоне – горња одећа, доњи веш, обућа, додаци. То ће вам помоћи да брзо пронађете ствар која вам је потребна и да створите ред.

•           Приступачност:: Важно је да су сви предмети лако доступни, често ношени предмети треба да буду надохват руке.

•           Коришћење фиока и корпи помаже у сакривању нереда и олакшава организацију.

Фото: freepik, ilustracija

Енергија боје у гардероби

Боје имају своје значење у фенг шуију и могу имати снажан утицај на ваше расположење и стање ума. Избор шеме боја за гардеробу:

•           Црвена: Боја среће и богатства - привлачи пажњу и може се користити за стварање акцената.

•           Зелена: Симбол раста и обнове. - ствара осећај хармоније и спокоја.

•           Плава: Боја мира и опуштања - погодна за стварање мирне атмосфере у гардероби.

•           Жута: Подстиче комуникацију и активност - погодна за оне који желе да привуку нове људе и позитивне догађаје у свој живот.

•           Црна: Симбол мудрости и статуса - ствара осећај самопоуздања и снаге.

Комбинујте нијансе боја у зависности од врсте енергије која вам је тренутно потребна. Сазнајте такође и како да знате већ у ходнику има ли среће у кући.

Фото: freepik, ilustracija

Привлачење среће 

Посебни талисмани и мириси среће могу се додати у вашу гардеробу како би се појачала позитивна енергија.

Талисмани: То могу бити мале фигурице или слике које доносе срећу у зависности од ваше културе и веровања.

Мириси: Користите природне мирисе, као што су етерична уља, да бисте додали позитивну енергију простору, убаците кесице у џепове гардеробе! 

•           ноте наранџе и боровине, циметне и цитрусне ноте привлаче добитак и новац

•           лимун је задужен за добру енергију, контролу над емоцијама и менталну стабилност

•           мирис лимуна и босиљка тера негативну енергију, а привлачи расположење и задовољство.

•           мирис лаванде доноси мир и релаксацију

•           мирис шумског воћа привлачи пријатељство

•           мириси руже и орхидеје, потврдила је вишевековна традиција фенг шуија, може да привуче искрену љубав и романтичне односе

•           слатки мириси ваниле и цимета доносе брачну срећу

Брига о одећи

Одржавање је такође важно - не само да јој помаже да дуже траје, већ и привлачи позитивну енергију. Одржавање одеће чистом и свежом помоћи ће у спречавању накупљања негативне енергије. 

Правилна организација простора, шеме боја које одговарају вашим циљевима и уклањање вишка створиће позитиван ток енергије. Брините о свом простору, а он ће се бринути о вама.

 

