few clouds
10°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЈЕЛО КОЈЕ ЈЕ АМЕРИЧКИ ПРЕДСЕДНИК ПРОБАО У ЕВРОПИ И ДОНЕО У АМЕРИКУ Данас је култно: постоји ли америчкије јело од мек енд чиза?

15.10.2025. 20:22 20:34
Пише:
Дневник
Извор:
Индекс.хр
Коментари (0)
јело
Фото: freepik ilustarcija

Вруће, кремасто и препуно сира, ово једноставно јело од тестенине одавно је постало више од пуке хране – за многе Американце оно је асоцијација на детињство.

Ево како је управо ова комбинација тестенине и сира постала национални comfort food број један.

Бивши председник га је „донео“ из Европе

Иако данас готово нико не повезује mac and cheese с Европом, управо тамо почињу његови корени. Још у 13. веку у Италији се помиње јело које комбинује кувану тестенину са сиром. Касније, у 18. веку, британска куварица Елизабет Рафалд (Elizabeth Raffald) објавила је рецепт за „макароне с пармезаном“ који се пеку у рерни – врло слично данашњој верзији.

Но прави пробој mac and cheese доживљава у Америци захваљујући Томасу Џеферсону. Одушевљен тестенином коју је пробао у Европи, бивши амерички председник увео ју је у своју кухињу, а верује се и да је служио верзију mac and cheese-а на државним вечерама.

У 20. веку популарност је експлодирала захваљујући компанији Kraft, која је 1937. лансирала инстант верзију јела у кутији. Била је то права револуција – брзо, јефтино и заситно јело постало је стандард у готово сваком америчком домаћинству.

Шта прави mac and cheese мора да има

Данас постоји безброј варијанти овог јела – с панчетом, јалапењом, чак и с јастогом – али основа остаје иста: кувана тестенина (најчешће макарони) и сирни сос. Но прави mac & cheese тражи више од само отопљеног сира.

Савршен сос мора бити густ, али свиленкаст. Обично се припрема на бази класичног бешамела (млеко, маслац, брашно), у који се додаје велика количина сира. Најчешћи избор је cheddar, али одлични су и gouda, mozzarella или комбинација више врста сира. Важно је да се сир равномерно топи и даје дубок, богат укус.

Тестенина треба бити al dente – преварена тестенина у кремастом сосу једноставно не функционише. А иако је класична верзија без корице, многи воле додатни слој запечених мрвица на врху који додаје контраст текстурама.

Индекс.хр

америка храна сир
Извор:
Индекс.хр
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
САМО 20 МИНУТА У РЕРНИ, А ДОБИЈАТЕ ЈЕЛО ЗА ПАМЋЕЊЕ Време је печених паприка, пробајте их с кајмаком!
паприке

САМО 20 МИНУТА У РЕРНИ, А ДОБИЈАТЕ ЈЕЛО ЗА ПАМЋЕЊЕ Време је печених паприка, пробајте их с кајмаком!

30.09.2025. 18:41 18:46
Волим
0
Коментар
0
Сачувај