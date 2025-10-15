ЈЕЛО КОЈЕ ЈЕ АМЕРИЧКИ ПРЕДСЕДНИК ПРОБАО У ЕВРОПИ И ДОНЕО У АМЕРИКУ Данас је култно: постоји ли америчкије јело од мек енд чиза?
Вруће, кремасто и препуно сира, ово једноставно јело од тестенине одавно је постало више од пуке хране – за многе Американце оно је асоцијација на детињство.
Ево како је управо ова комбинација тестенине и сира постала национални comfort food број један.
Бивши председник га је „донео“ из Европе
Иако данас готово нико не повезује mac and cheese с Европом, управо тамо почињу његови корени. Још у 13. веку у Италији се помиње јело које комбинује кувану тестенину са сиром. Касније, у 18. веку, британска куварица Елизабет Рафалд (Elizabeth Raffald) објавила је рецепт за „макароне с пармезаном“ који се пеку у рерни – врло слично данашњој верзији.
Но прави пробој mac and cheese доживљава у Америци захваљујући Томасу Џеферсону. Одушевљен тестенином коју је пробао у Европи, бивши амерички председник увео ју је у своју кухињу, а верује се и да је служио верзију mac and cheese-а на државним вечерама.
У 20. веку популарност је експлодирала захваљујући компанији Kraft, која је 1937. лансирала инстант верзију јела у кутији. Била је то права револуција – брзо, јефтино и заситно јело постало је стандард у готово сваком америчком домаћинству.
Шта прави mac and cheese мора да има
Данас постоји безброј варијанти овог јела – с панчетом, јалапењом, чак и с јастогом – али основа остаје иста: кувана тестенина (најчешће макарони) и сирни сос. Но прави mac & cheese тражи више од само отопљеног сира.
Савршен сос мора бити густ, али свиленкаст. Обично се припрема на бази класичног бешамела (млеко, маслац, брашно), у који се додаје велика количина сира. Најчешћи избор је cheddar, али одлични су и gouda, mozzarella или комбинација више врста сира. Важно је да се сир равномерно топи и даје дубок, богат укус.
Тестенина треба бити al dente – преварена тестенина у кремастом сосу једноставно не функционише. А иако је класична верзија без корице, многи воле додатни слој запечених мрвица на врху који додаје контраст текстурама.