overcast clouds
14°C
30.09.2025.
Нови Сад
eur
117.2004
usd
99.9236
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

САМО 20 МИНУТА У РЕРНИ, А ДОБИЈАТЕ ЈЕЛО ЗА ПАМЋЕЊЕ Време је печених паприка, пробајте их с кајмаком!

30.09.2025. 18:41 18:46
Пише:
Дневник
Извор:
Трпеза. Ало
Коментари (0)
паприке
Фото: Pexels

Укућани ће стајати у реду за још.

Запечене паприке са кајмаком сочно су јело коме неће одолети ни највећи гурмани.

Потребно је:

  • 6 печених паприка (црвених или зелених, очишћених од семенки)
  • 250 г кајмака
  • 150 г павлаке за кување
  • 1 јаје
  • 1 кашика уља или маслаца
  • со и бибер по укусу
  • мало першуна за декорацију.

Припрема

Рерну загрејте на 200 степени. Очистите паприке од семенки па поређајте у ватросталну посуду премазану уљем. Засебно сједините кајмак, павлаку и јаје, па додајте мало соли и бибера и добро промешајте. Припремљеном смесом прелијте паприке. Пеците око 20 минута, у рерни загрејаној на 200 степени. На крају, јело поспите сецканим першуном.

паприке рерна млечни производи
Извор:
Трпеза. Ало
Пише:
Дневник
Магазин Гастро
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЗНАТЕ ЛИ КАКО ЈЕ АЈВАР ДОБИО ИМЕ? Нема везе ни са паприком, ни са зимницом…Мало ко зна да је некад био КАВИЈАР!
da

ЗНАТЕ ЛИ КАКО ЈЕ АЈВАР ДОБИО ИМЕ? Нема везе ни са паприком, ни са зимницом…Мало ко зна да је некад био КАВИЈАР!

30.09.2025. 16:07 16:20
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
На Фрушкој гори му је као у Тоскани! СИГАЛ СНИМА У СРБИЈИ Ево да ли глумац користи српски пасош када путује ОБОЖАВА СРПСКЕ ПАПРИКЕ

На Фрушкој гори му је као у Тоскани! СИГАЛ СНИМА У СРБИЈИ Ево да ли глумац користи српски пасош када путује ОБОЖАВА СРПСКЕ ПАПРИКЕ

15.09.2025. 21:44 21:49
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ПРЕШАО ИГРИЦУ У ПРАВЉЕЊУ АЈВАРА Сви му кличу на домишљатости, ево шта је употребио да самеље паприку!
mlin

(ВИДЕО) ПРЕШАО ИГРИЦУ У ПРАВЉЕЊУ АЈВАРА Сви му кличу на домишљатости, ево шта је употребио да самеље паприку!

12.09.2025. 12:06 12:14
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НАЈЛАКШИ НАЧИН ДА ОЉУШТИТЕ ПАПРИКЕ: Трик због којег кожица сама спада
2

НАЈЛАКШИ НАЧИН ДА ОЉУШТИТЕ ПАПРИКЕ: Трик због којег кожица сама спада

Ако сте икада пекли паприке, знате колико је то уживање – мирис који се шири кухињом враћа у детињство.
09.09.2025. 10:05 10:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај