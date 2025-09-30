САМО 20 МИНУТА У РЕРНИ, А ДОБИЈАТЕ ЈЕЛО ЗА ПАМЋЕЊЕ Време је печених паприка, пробајте их с кајмаком!
30.09.2025. 18:41 18:46
Укућани ће стајати у реду за још.
Запечене паприке са кајмаком сочно су јело коме неће одолети ни највећи гурмани.
Потребно је:
- 6 печених паприка (црвених или зелених, очишћених од семенки)
- 250 г кајмака
- 150 г павлаке за кување
- 1 јаје
- 1 кашика уља или маслаца
- со и бибер по укусу
- мало першуна за декорацију.
Припрема
Рерну загрејте на 200 степени. Очистите паприке од семенки па поређајте у ватросталну посуду премазану уљем. Засебно сједините кајмак, павлаку и јаје, па додајте мало соли и бибера и добро промешајте. Припремљеном смесом прелијте паприке. Пеците око 20 минута, у рерни загрејаној на 200 степени. На крају, јело поспите сецканим першуном.