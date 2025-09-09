НАЈЛАКШИ НАЧИН ДА ОЉУШТИТЕ ПАПРИКЕ: Трик због којег кожица сама спада
Ако сте икада пекли паприке, знате колико је то уживање – мирис који се шири кухињом враћа у детињство.
Али када дође време за љуштење… ту настаје прави проблем.
За припрему ајвара или зимнице, љуштење често изгледа као најдужи део посла. Срећом, постоји једноставан трик због којег кожица паприке сама спада.
Висока температура је кључ
Прво правило: паприке морају бити добро испечене. У рерни то значи 220–250 °Ц, на роштиљу или рингли – док кожица не поцрни и почне да се одваја. Нема попуштања – паприка мора да “прими ватру”.
Пара ради своје
Класични трик наших бака: чим скинете паприке са ватре, одмах их ставите у затворену најлон кесу, шерпу с поклопцем или покријте кухињском крпом. Пара која остаје заробљена омекша паприку и одвоји кожицу. Након 10–15 минута, кожица се лако скида само прстима.
Избегавајте прање
Немојте стављати паприке под воду да “брже” очистите кожицу. Тиме уклањате сав димљени, сладак укус који чини ајвар посебним.
Довољно је да их обришете папиром или крпом.
Бонус савет за зимницу
Ако припремате веће количине, ставите папир за печење на плех.
Тако ћете избећи рибање рерне и плеха, а паприке ће се равномерно испећи и даље ће лако љуштити.