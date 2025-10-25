ОВАЈ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК ЗБУЊУЈЕ БЕОГРАЂАНЕ Стрелицу час видиш, час је не видиш ШТА ТО УСТВАРИ ЗНАЧИ
Шта који саобраћајни знак значи, да ли је у питању наредба или упозорење, некада може да збуни возаче. Управо је то био случај са једим саобраћајним знаком у Београду, а возач је одлучио да помоћ потражи на друштвеним мрежама.
Забринута возачица је на друштвеној мрежи "Реддит" упитала "Да ли сме да се вози у све три траке?".
У прилог је ставила фотографију саобраћајног знака у близини Београдске арене, а иако је потом објава на крају уклоњена, људи су у коментарима поставили исту фотографију, тражећи одговор на питање које све мучи.
Дакле, да ли сме да се вози у све три траке?
"Све 3 су возне, осим што возила преко 3.5 тоне не смеју у крајње леву", "Може ли да буде јасније од овога?", "Зависи шта возиш", "Зависи од смера у ком возиш", "Много људи ово не зна, и то је приметно свако јутро када идем на посао током гужве овуда", написали су људи у коментарима
Шта тачно значи овај саобраћајни знак?
Радан Цвијовић, теоретичар из аутошколе, објаснио је за "Блиц" шта овај саобраћајни знак заправо значи.
- У питању је знак "начин коришћења саобраћајне траке" који означава да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол приказан на знаку - објаснио је он, и додао:
- Као што се види на фотографији, у питању је симбол камиона у левој траци. Значење саобраћајног знака је да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање теретних возила преко 3,5 тона. Према томе, камиони не смеју да се крећу и да претичу крајњом левом саобраћајном траком.
Цвијовић је такође напоменуо да се у зависности од типа деонице мења и боја позадине саобраћајног знака.
- Зелени знак се поставља на ауто-пут, на мото-путу је плаве, а на магистралном жуте боје - подвлачи он.
Питање да ли је крајња десна трака возна или служи само за улаз-излаз с ауто-пута, остаје отворено.