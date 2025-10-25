moderate rain
13°C
25.10.2025.
Нови Сад
eur
117.229
usd
101.0595
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВАЈ САОБРАЋАЈНИ ЗНАК ЗБУЊУЈЕ БЕОГРАЂАНЕ Стрелицу час видиш, час је не видиш ШТА ТО УСТВАРИ ЗНАЧИ

25.10.2025. 21:22 21:30
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Блиц
Коментари (0)
знак
Фото: Редит, принтскрин, комбо

Шта који саобраћајни знак значи, да ли је у питању наредба или упозорење, некада може да збуни возаче. Управо је то био случај са једим саобраћајним знаком у Београду, а возач је одлучио да помоћ потражи на друштвеним мрежама.

Забринута возачица је на друштвеној мрежи "Реддит" упитала "Да ли сме да се вози у све три траке?". 

У прилог је ставила фотографију саобраћајног знака у близини Београдске арене, а иако је потом објава на крају уклоњена, људи су у коментарима поставили исту фотографију, тражећи одговор на питање које све мучи.

Дакле, да ли сме да се вози у све три траке?

"Све 3 су возне, осим што возила преко 3.5 тоне не смеју у крајње леву", "Може ли да буде јасније од овога?", "Зависи шта возиш", "Зависи од смера у ком возиш", "Много људи ово не зна, и то је приметно свако јутро када идем на посао током гужве овуда", написали су људи у коментарима

Шта тачно значи овај саобраћајни знак?

Радан Цвијовић, теоретичар из аутошколе, објаснио је за "Блиц" шта овај саобраћајни знак заправо значи.

- У питању је знак "начин коришћења саобраћајне траке" који означава да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање појединих врста возила чији је симбол приказан на знаку - објаснио је он, и додао:

- Као што се види на фотографији, у питању је симбол камиона у левој траци. Значење саобраћајног знака је да одређена саобраћајна трака није намењена за кретање теретних возила преко 3,5 тона. Према томе, камиони не смеју да се крећу и да претичу крајњом левом саобраћајном траком.

Цвијовић је такође напоменуо да се у зависности од типа деонице мења и боја позадине саобраћајног знака.

- Зелени знак се поставља на ауто-пут, на мото-путу је плаве, а на магистралном жуте боје - подвлачи он.

Питање да ли је крајња десна трака возна или служи само за улаз-излаз с ауто-пута, остаје отворено.

саобраћајни знак саобраћајни знаци саобраћајни прописи
Извор:
Дневник, Блиц
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај