У НОВЕМБРУ МЕРКУР ИДЕ УНАТРАШКЕ Доноси проклетство за ОВА 4 ЗНАКА АКО СЕ НЕ ПОВУКУ У СЕБЕ
Планета комуникације и мисли, Меркур, улази у своје ретроградно кретање од 9. до 29. новембра 2025. године. Иако су ефекти већ осетни, а њихов одјек ће се осећати и недељама након завршетка, овај период није проклетство – већ позив на успоравање, интроспекцију и преиспитивање начина на који размишљамо, комуницирамо и делујемо.
Када Меркур крене ретроградно, утисак је да све што подразумева комуникацију, технику или путовања почиње да „заглављује“. Прекиди интернет везе, неспоразуми, кашњења и неочекиване препреке често постају део свакодневице. Ипак, овај феномен не треба схватати као хаос, већ као прилику да се осврнемо, исправимо старе грешке и пажљивије кренемо напред.
Меркур у Стрелцу и Шкорпији
Од 9. до 18. новембра Меркур ће бити ретроградан у знаку Стрелца, а од 18. до 29. новембра у Шкорпији. Период у Стрелцу може донети претерану искреност, непромишљене речи и нетактичност, па ће многи морати да пазе шта говоре. После 18. новембра енергија постаје дубља и интензивнија — у Шкорпији Меркур тражи истину, али на начин који може покренути емоције и старе ране.
Посебно треба бити опрезан у односима са блиским људима, као и приликом путовања. Ретроградни Меркур често доноси одложене летове, изгубљене резервације и неспоразуме у организацији.
Знакови који ће највише осетити овај утицај
Близанци, Девица, Стрелац и Рибе биће најосетљивији на ефекте новембарског ретроградног Меркура. Разлог је што Меркур влада Близанцима и Девицом, а овог пута пролази кроз знак Стрелца, док ће Рибе, као њихов супротан знак, осећати снажан енергетски притисак.
„Ретросенка“ и „олуја“ Меркура
Ретроградно кретање Меркура не почиње и не завршава се нагло. Постоје две пратеће фазе – такозвана пре-сенка и пост-сенка, које заједно чине период познат као „ретросенка“.
Тада Меркур делује као космички цикцак: три недеље успоравања, три недеље правог ретроградног кретања и три недеље опоравка – укупно око девет недеља током којих се тестирају наше концентрација, пажња и способност да сагледамо ствари из другог угла.
Током пре-сенке често се јављају суптилни знакови: изгубљени мејлови, погрешно схваћене поруке или мала кашњења. У пост-сенци, која траје две недеље након ретроградног периода, осећа се потреба за чишћењем и разјашњавањем свега што је било у застојy.
Космичка пауза, не проклетство
„Меркуријанска олуја“ је најинтензивнији тренутак када планета готово потпуно успорава пре промене смера. Тада делује као да се све успорава — али и та фаза доноси прилику да се ствари преиспитају, а планови стабилизују.
Период сенке, две недеље пре и две недеље после ретроградног кретања, јесте време када треба да успоримо, не да одустанемо. Ако се јаве грешке у комуникацији или технички кварови, посматрајте их као сигнал да нешто треба средити или променити.
Меркур нас подсећа да понекад морамо да се осврнемо уназад како бисмо сигурније кренули напред. Зато овај циклус није казна, већ космичка пауза – прилика да уредимо мисли, односе и намере пре него што започнемо нови круг.