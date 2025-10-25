Ово популарно пиће уништило јој је јетру ДЕЦА ГА ПИЈУ СВАКИ ДАН, ЕВО НА ШТА МОРАТЕ ДА ПАЗИТЕ
Алисон Џонсон живела је без порока, готово никада није пила алкохол, али јој је јетра била на ивици потпуног отказивања. Њен случај, који је описао „Дејли мејл“, шокирао је многе јер показује колико опасне могу бити наизглед безазлене свакодневне навике.
Када је Алисон Џонсон почела да осећа здравствене проблеме, многи су претпоставили да је узрок алкохол. Али истина је била потпуно другачија.
„Никада нисам била алкохоличарка. Највише што бих попила било је једно до два пива недељно“, рекла је за „Дејли мејл“. „Моји проблеми са јетром у ствари су били последица прекомерне тежине и недостатка физичке активности.“
Њена јетра била је толико оштећена да су јој лекари 2017. године рекли да ће, ако не промени животне навике, умрети у року од две године.
Сок од поморанџе – скривени непријатељ јетре
Алисон је признала да је свакодневно пила пет до шест чаша сока од поморанџе, мислећи да тиме чини добро свом телу. Али управо су таква заслађена пића, упозоравају стручњаци, често главни кривци за развој неалкохолне масне болести јетре (НАФЛД) – стања које настаје нагомилавањем масноће у јетри.
Према извештају „Дејли мејла“, узроци укључују прекомерну телесну тежину, недостатак физичке активности, пушење, висок холестерол и крвни притисак, као и хормонске поремећаје попут синдрома полицистичних јајника.
Заслађени сокови и газирана пића подстичу нагомилавање масних ћелија у јетри, а у тежим случајевима могу изазвати упалу и ожиљке на органу. Стручњаци истичу да чак и наизглед здрави напитци, попут сока од поморанџе, могу бити једнако штетни као и алкохол.
Болест која погађа и децу
Оно што додатно забрињава јесте да се ова болест, која је некада била карактеристична за особе у четрдесетим и педесетим годинама, сада све чешће јавља код тинејџера и деце.
Проблем је у томе што неалкохолна болест масне јетре често нема симптоме, па многи људи нису ни свесни да је имају. Најчешће се открива случајно – на пример, приликом рутинских крвних анализа које покажу повишене вредности јетрених ензима.
Дијагнозу потом потврђује ултразвук, који показује присуство масноће у јетри.
Данас је Алисон потпуно променила живот. Храни се здраво, редовно вежба и пази на ниво шећера у крви.
„Већина људи нема појма да има масну јетру и каже да се осећају добро када им се дијагностикује. Тек у каснијим фазама почињу да осећају симптоме попут жутице, болова у стомаку, отицања, тамног урина, тамне столице и свраба“, објаснио је професор Фолоуфилд за „Дејли мејл“.