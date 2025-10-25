НЕВЕРОВАТНО! Килограм суве коре воћа коју бацамо у смеће продаје се за 17.000 евра ЕВО КОЛИКО ТРЕБА ДА САЧЕКАТЕ
На први поглед, Синхуи, насеље у кинеском граду Ђијангмену, у јужној покрајини Гуангдунг, делује сасвим обично. Али ако га посетите у јесен или зиму, дочекаће вас посебан призор – улице пуне сушених кора мандарина и ваздух испуњен њиховим слатким мирисом.
За локално становништво, тај мирис не означава само сезону бербе, већ и мирис богатства. У локалном кантонском дијалекту реч за мандарину изговара се исто као и реч за „злато“ – гам. И заиста, коре мандарина из Синхуија понекад вреде више него племенити метал.
Тајна вредности: земља, вода и стрпљење
Коре из Синхуија цењене су широм Кине због посебног састава земљишта и воде, који ово подручје чини идеалним за узгој мандарина. Сматрају се ризницом микронутријената, а процес њиховог сушења права је уметност.
Коре се суше на сунцу сваке јесени и зиме, и то најмање три године. Постоји више врста, у зависности од степена зрелости плода:
– зелене коре – од мандарина убраних пре сазревања,
– светле и црвене коре – убране у новембру,
– велике црвене коре – потпуно зреле, око децембра,
– зимске коре – убране након зиме, са већим уделом шећера.
Од царске палате до модерне медицине
Коре мандарина ченпи имају дугу историју. Према предању, служиле су се у јелима царева и царица у Забрањеном граду, бившој палати кинеских династија Минг (1368–1644) и Ћинг (1644–1911).
Данас се користе у јужној кинеској кухињи, али и у традиционалној кинеској медицини. Верује се да подржавају здравље слезине, дигестивног и респираторног система, а захваљујући антиоксидансима и флавоноидима, помажу у регулисању крвног притиска.
Популарна су и пића и слаткиши направљени од сушених кора мандарина, који су с временом постали део свакодневице широм Кине.
Ченпи – „вино међу мандаринама“
Као што вино с годинама постаје боље, тако и ченпи добија на вредности што је старији. Што је дуже сушен и пажљивије чуван, то постиже већу цену.
Тако је, на пример, килограм сушених кора мандарина из 1968. године продат на аукцији у Хонгконгу за 9.320 евра, а вредност читаве индустрије ченпија прошле године процењена је на 2,94 милијарде евра.
Данас, 500 грама педесет година старих кора може достићи цену од 8.875 евра – износ који би многи радо платили за флашу ретког вина, али не и за – коре мандарине.