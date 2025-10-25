СОТЕБИ ПРОДАЈЕ НАПОЛЕОНА Чувени дијамантски брош ИДЕ НА АУКЦИЈУ, НЕМА ВЕЗЕ С ПЉАЧКОМ У ЛУВРУ
ЖЕНЕВА: Аукцијска кућа Сотеби саопштила је да је у оквиру своје "Краљевске и племићке распродаје" понудила на продају брош француског цара Наполеона, који нема никакве везе са спектакуларном пљачком у музеју Лувр у Паризу 19. октобра, чија мета је био накит из Наполеонове колекције.
Према наводима те аукцијске куће, реч је о дијамантској игли за шешир коју је Наполеон носио у легендарној бици код Ватерлоа 1815. године, коју је изгубио током бекства након пораза од Британаца и Пруса, и коју су пронашли и задржали сами Пруси, преноси данас Свисинфо.
Наполеонов брош је предат само три дана након битке пруском краљу Фридриху Вилијаму III, као ратни трофеј, а касније је дошао у посед немачких царева, пре него што је завршио у приватној колекцији.
Округли брош, пречника око 4,5 центиметара краси овални дијамант од 13 карата у средини, окружен другим дијамантима, а његова вредност се процењује до 216.000 евра.
Како је најављено, аукција на којој ће бити представљен и други накит, одржаће се 12. новембра у Женеви.